DALILA OSTALA NEMA POSLE DEJANOVIH REČI! Dragojević odabrao ovu OSOBU, a bivšu ženu potpuno ISKULIRAO! (VIDEO)

Zadrugari biraju osobu koja ih najviše motiviše u Beloj kući, pa su tako mnogi šokirali svojim izlaganjem.

- Što se mene tiče, retko ko ima uticaj i retko koga ja doživljavam. Ja motivišem samog sebe. Ja samog sebe vraćam iz tih teških stanja. Navešću Stefana Karića- izjasnio se Mensur Ajdarpašić.

- Mene motivišu pare, šalim se. Teško je naći osobu koja te motiviše, svako gleda za sebe, Nikola mi je tu najbolji drug ali on ima sada neku fazu kroz koju prolazi. Lepo mi je družiti se sa tobom. Ja ću navestio Stefana Karića - obrazložio je Sandi Kojić.

- Mene porodica potiviše, to je jedina iskrena motivacija. A u Zadruzi su to: Rešićka, Nevena i Jovana. Volim da slušam i Đedovića dok pijem kafu ujutru ali osoba koja me najviše motiviše je Sandra Rešić - rekla je MC Aleks.

- Mene lično motivišu Zola, Car, Bane Čolak. Zola je na prvom mestu. Ali najveća ljubav, sreća, mržnja, razočarenje je moja draga Viki - rekao je Marko Osmakčić i nasmejao sve zadrugare.

- Što se tiče ove teme, mislim da je ova sezona pečat svih sezona. Na televiziji deluje nerealno ali je vrlo realno. Ja izvlačim pozitivne i negativne strane. Motiviše me kada vidim da se lepo druže i pričaju. Izdvojiću Frana, Đedovića i Rešićku, Marko je glavni. Ja sam pun anksioznosti i depresije, a razgovori sa njim me dovedu svesti. Kada me uhvati ludilo, on mi je tu uvek. Uvek je realan. Iz naših razgovora se možda dosta naučiti - izjasnio se Dejan Dragojević.

- Ja ću navestio samo jednu osobu, Marko Đedović, jedino što me fali je što mi se plače, a on mi neda da to radim - rekla je Sandra Rešić.

- Mene teško da može bilo ko motiviše, nešto preterano iskreno ništa i niko. Ja ću navesti samog sebe - rekao je Marko Đedović.

- Moja drugarica Sanja me najviše motiviše, uvek me podigne - rekla je Deniz Dejm i završila sastanak.

