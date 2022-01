SREĆAN SI NA TUĐIM KREVETIMA Dalila ljubomoriše bivšem mužu jer je ZAVRŠIO s njom, a onda ju je dočekao HLADAN TUŠ!

Dalila Dragojević sedela je u pušionici, a onda je ušao i Dejan Dragojević koji je samo pomerio stolicu i okrenuo joj leša. Ona je počela da mu se obraća, ali ju je on maksimalno iskulirao.

- Okreni mi leđa i ti kad su i svi, što da ne? Bitno je da i dalje imaš osmeh kad ti se obratim, to je najbitnije od svega. To što si me šutnuo bez razloga drugi put, to je već tvoj problem i što si radi sve namerno da izazoveš u meni, ono što znaš da ne volim, pa si dobijao štipanje. Potrčao si da se požališ kako te ja štipam... Bitno je da si srećan dok si na drugim krevetima, to je najbintije - pričala je ona.

Dalila je ranije u izolaciji sa Nevenom Miličević neprestano pričala o Dejanu.

- Neće mi nikad oprostiti... Još mu kažu celi svet je red tobom, čekaju te - pričala je Dalila.

- Desi se ljudima sa 30 godina braka, to je neopisivo kad se desi - dodala je Nevena.

- On meni da je to uradio, ja bih njemu sigurno oprostila, sad kad dođe, do zaključka. Ja ne vidim sebe bez njega. Nadala sam se uvek da je on mirna luka, a sad kad sam dobila odbijanje tek sad sam lupila glavom o zid i postala svesna šta sam uradila...Da sam bar odbacila srce, za šta je ovo bilo dobro? Zašto ja? - nastavila je Dragojevićka. - Ja sam ti rekla da probaš da prođeš što bezbolnije - savetovala je Nevena.

- Koji je najbolji način da se sačuvam? - pitala je Dalila. - Ugrizi se ponekad za jezik, tu Filip ima pravo - rekla je Nevena.

