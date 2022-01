ZAVRŠIO SAM TAJ ODNOS, OVDE STAVLJAM TAČKU NA LJUBAV U RIJALITIJU! Car iskreno o Dalilinom INATU, evo kako je presekao! (VIDEO)

U Beloj kući povela se tema "Da li inat u ljubavnom odnosu donosi dobro ili loše?", a prva je reč dobila Jovana Tomić Matora.

- Ovde je poznato da ženske osobe teraju inat preko polnog organa. Njima je inat opravdanje da sednu na tuđi pe**s. Za mene je to foliranje. Za mene je okej da ga staviš na dinstanje i krčkanje, ali ovo je da radi namerno. Ja bih volela da svaka devojka tera inat ovde sa mnom. Marko kako je krenuo, može i mene da ispal***uca, pa me možda i natoči ovde. Ima ih raznih inata, ali taj najviše korsite ovde...Mala Ana je terala Mensuru inat sa Carem, pa kad su je pitali da li joj se sviđa on, rekla je ne. To su neke stvari koje devojke rade namerno, ali je nemoguće da joj se Car nije sviđao. Pa smo imali Viki u sitauciji sa Dinom, malo da se izljubi i sve, ali bože, ja ću to da uradim eto. Meni je to samo opravdanje, nisam za tu vrstu inata, pre sam za neku vrstu zdrave ljubomore - rekla je Matora.

Nakon Matore, voditelj je reč dao Filipu Caru.

foto: Printscreen

- Ovo je reč koju sam čuo mnogo puta, a ne znam da li ljudi dobro znaju šta znači ta reč. Zainatiti se i inat i u inat raditi neke stvari, nećeš biti bolji. Meni može devojka da tera inat da vidim da je bolja, a ne gora. Da kad prekinem kontakt, da je bolja, pa da ja zažalim. Mislim nisi mi uterala inat ako je suprotno, nego da sam u pravu što sam prekinuo odnos sa tobom. Ja sam odlučio da u inat uzmem novac ovde i da u inat nemam ljubavni odnos ovde. Da probam sam sebi u inat suprotno od onoga što nisam, za mene je to ispravan inat. Ajde u inat imati komunikaciju sa nekim, izazveti nekome čežnju, ali inatima kojim se služe devojke... - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Koji je to tebi primer da su posledice tog inata dobile loše posledice - pitao je Maca.

- Pa evo Matora je spomenula Anu za Mensura. Ne znam šta je rezultat tog inata. Mnogi nisu postigli ništa tim inatom. Ja sam imao taj slučaj sa Minom, kad sam išao sa Sanjom. Smatram da u jednom momentu i jeste u odnosu i sa Dalilom, kad je pričala sa Markom, pa kasnije i sa Dejanom. Vidimo po njenom ponašanju da je njen inat prerastao u nešto drugo. Ništa mi nije jasno kod ovih ljudi, a sudeći po svemu, ne mogu doneti ispravan zaključak. Nije mi jasan taj zaključak u rijalitiju - nastavio je Car.

foto: Printscreen

- Ima li tu auto-inaćenja? - pitao je Maca.

- Možda je meni tu proradio tu neki muški ego, adrenalin i sto nekih stvari. Završio sam taj odnos jer sam smatrao iz dana u dan, da ništa nisam mogao da postignem. Išlo je u sve teža stanja. Možda je u tom momentu, u meni proradio inat, pa sam rekao da ću otići na neku drugu stranu.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

45:53 PULS BARA 25.01.2022.