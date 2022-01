DEJAN BRIZNUO U PLAČ KAD JE SAZNAO ZA POLJUBAC DALILE I CARA Dragojević opet prolazi kroz AGONIJU: Sad mi se GADI, nasankala me je

Dejan Dragojević saznao je od Marka Đedovića da su se Dalila i Filip Car pomirili.

Naime Đedović je otkrio da je između njih dvoje pao poljubac, i davao Dejanu savete kako da se ponaša:

- On je njoj kao pričao kako je on drugačiji, kako kod njega nema cimanja, nego kako on hoće - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Ma daj, pa nije prvi put to da ti uradi. Evo reći ću ti, poljubili su se, i šta ćeš sada - rekao je Đedović.

- Poljubili su se? Ja ne verujem šta se dešava - rekao je Dejan, pa zaplakao.

- Jesu, rekla je Rešićki, a Sandra meni. I sada se smiri treba ti odmor iskuliraj se, nema šta ti da pomažeš nikome - dodao je Đedović.

foto: Printscreen

- Ona meni pakuje priču sa Aleks, sa Svima, samo da bi sebe oprala - rekao je Dejan.

- Ma ona se samo pere, šalta priču, ona naduvala priču tebe i Aleks, da bi se oprala, vidi se to sve. Mani se nje, svi kontaju šta ona radi, samo ti ne - govorio je Đedović.

- Kako me je nasankala, osoba sa kojom sam bio pet godina, ja još pokušavam da ublažim sve vezano za nju, a ona tako, e neće moći - nastavio je Dejan.

foto: Printscreen

- Ona nekome priča, a ona se ka*a sa likom ispred muža, pa bi da budete isti, ne može. Zgadiće ti se - govorio je Marko.

- Već mi se gadi - dodao je Dejan.

- Jao, samo je čekam da priča kako je ona to uradila jer si ti pričao sa Aleks, pa znači sramota - govorio je Đedović.

- Meni je sada top sve jer će mi biti lakše, ali opet me puca trema od emisija - dodao je Dejan

- Nemoj slučajno da ispadne da se lomiš zbog njih, ona će tada biti srećna - rekao je Dejan.

kurir.rs/I.B.

