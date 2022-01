PLAKALI SU ZA MNOM, ISPRAO SAM IM MOZAK, ALI SU ME SAČUVALI: Dejan Dragojević održao emotivni govor, oni su za njega POSEBNI!

Dejan Dragojević došao je na red i otkrio ko su za njega najsposvećeniji zadrugari.

On je pomenuo ljude koji su ga sačuvali kada mu je bilo najteže.

- Ja ću uvek spomenuti ljude koji su me sačuvali od svega ovde. Navešću Frana, Đedovića i Sandru. Bilo je trenutaka kada sam im ispirao mozak, Sandra je toliko plakala sa mnom. Kada mi je bilo teško ušao je i Đedović, pojavio se kao magija. Zaista mnogo vam hvala na svemu, pamtiću to ceo život, spasili ste mi glavu - rekao je Dejan.

- Mića je najposvećeniji ovom projektu, naravno Dejan koji je uvek bio za Dalilu čak i kada je bila najgora. Da li je to dobro ili liše, nije na meni da komentarišem, ali je to činjenica. Treća osoba je Miki, koji je posvećen svima, kada dobije pare na kocki on podeli zadrugarima. Kada je neko loše on bude uz njega i trudi se da ga podigne - rekao je Čolak.

Kurir.rs/K.Đ.

