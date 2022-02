ZADRUGARI DALI SVOJ SUD O DEJANU I ALEKSANDRI! Poželeli su mu sreću, dočekli da ZABORAVI Dalilu! (VIDEO)

Zadrugari biraju između Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić, koje je za potrčke izabrao ovonedeljni vođa Marko Janjušević Janjuš. Reč je dobio Anđelo Ranković.

- Teško je posle Mikija dati detaljnu analizu. Sa Aleks sam ove sezone u boljim odnosima nego prošle, ona je dobra devojka i kad bi imao ko da je usmeri i da posluša neka savete, bila bi potupno ispravna. Kod nje mi se samo ne dopada, jer mora da ima strpljenja za Dejana, jer znam da ga ona nema i da vrlo često brzo plane i teško podnosi kritike. U stanju je odma da odgovri na način koji nije adekvatan. Kad bi to ispravila bila bi super, ume da se postidi i posrami. Rekao sam joj da bude strpljiva i ima razumevanja za njega, on ima dosta izbora i mogao je sa dosta devojaka da radi z inata šta hoće. Odabrao je nju za razgovore do 10 ujutru, odabrao je njoj da kaže da je Barbika, vidi se da mu je lepo i da je srećan, naravno da ne može da kaže da je zaljubljen posle svega što mu se desilo. Ako te zanima on, zanima te on, a ništa drugo te ne zanima. Mislim da si u ovom trenutku najbolji izbor - rekao je on i dodao:

foto: Printscreen

- Dejana poznajem dve nedelje, bilo bi je krivo zbog svega što mu se dešava... Imao sam razumevanja, voleo je... Smatrao sam da ako si pet godina sa nekim ko je loša da postoje situacije kad si se slagao sa tim lošim situacijama. Ja te ne poznajem iz toga, poznajem te iz situacija kad si super i zabavan, nisam video nijednu lošu stvar. Mislim da si izašao na pravi put. Ovakav kakav je super momak, drago mi je jer onakva stanja nikom nisu potrebna. Nismo imali konflikt, sa Aleks takođe. Aleks poznajem duže, ostaviću nju - pričao je Anđelo.

foto: Pritnscreen

Mensur Ajdarpašić sledeći je ustao i počeo sa svojim izlaganjem, a tom prilikom je prokomentarisao Dejanov odnos sa Aleksandrom.

- Ja sam u vrhunskim odnosima sa Dekijem, dobar je momak. Vlada neka dobra enegija između nas, u odnosu na period sa početka rijalitija kad smo se svađali. Krenup je pravim putem i drago mi je da vidim da je pun pozitivne energije. Najdraže mi je što je počeo da trenira i da vidim da radi na sebi. Nije lako preživeti sve ono i prevazići to. On je dokaz da se sve može. Čovek se razveo na ovom mestu, na kraj pamei mu to nije bilo, rađeno je na njegove oči, mučno je to i ne želim to nikome. Ima brata sa kojim će da zuji ozbiljno, mislim da ga čeka sve najlepše. Kad je Aleks u pitanju, ne znam je dovoljno dobro, znam je površno. Aleks sam pvi put video u trćoj sezoni, nismo imali komunikaciju, isto tako i ovde. Mislim da je mirna, staložena i drago mi je da je upisala fakultet i da radi na sebi. U dobrim smo odnosima, poštovaću je zbog Dejana. Nije mi drago što se povezivala sa dosta njih, nije opipala teren, ali mi je drago da se ponašla u ovom odnosu. Dejanu želim puno sreće u ovom odnosu, a ona mora da pripazi stvari kad Dejan nije u njenoj blizini, ne dešavaju se, ali je moguće da se desi. Poslaću Aleks, sa Dejanom sam bolji - rekao je Mensur.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

02:19 KRALI SU JOJ PESME! Tijana Dapčević o pesmama koje su bile njoj namenjene: Veliki hit su sad!