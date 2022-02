DA JE MENE CAR PLJUNUO, UBILA BIH GA! Subotićka oplela po Dalili: Ona voli da je PONIŽAVAJU! A onda spomenula bivšeg dečka Davida!

Aleksandra Subotić razvezala je jezik o bivšoj drugarici Dalili Dragojević i otkrila je neke nepoznate detalje iz njihovog braka.

Aleksandra Subotić je gostovala u emisiji "Minsko polje sa Jovanom Ljubisavljević", pa je tako rešila da osuje žestoku palju po bivšoj drugarici Dalili Dragojević.

foto: Printscreen/Instagram

Aleksandra i Dalila su bile najbolje drugarice, a onda su se posvađale kada su obe ušle u vezu sa braćom Dragojević. Aleksandra smatra da ljubav između Dejana Dragojevića i Dalile nije bila toliko famozna kolikom su je predstavljali:

- Dejan mi je bio favorit dok se nije pomirio sa Dalilom. Mislim da je Dalila to svesno uradila i da ga je baš zato zakopala. Meni je njega žao, ali od početka njihove veze je delovalo sve kao da je iz inata, jer sam ja tad bila sa Dejanovim rođenim bratom. Posle su napravili venčanje i nisu pozvali porodicu nego samo novinare. Ja sam zaista mislila da je to famozna i velika ljubav, a ustvari je ljubav na staklenim nožicama - ispričala je Aleksandra, a onda se osvrnula i na pljuvanje u lice koje je Dalila doživela od Filipa Cara.

- Meni je to strašno, i kod kuće da se desi. Ja bih ga ubila, to je meni poživavajuće. Da je on nju nekad zaista voleo ne bi dozvolio da ispadne laka žena koja je rasturila svoj brak, tu ljubavi nema. Dalila voli to ponižavanje, rekla je da muškarac nije pravi muškarac ako kad tad ne ćušnje ženu. Meni je to bolesno. Ja ne mislim da je ona jaka ličnost i osoba sa stavom i karakterom. Ja sam imala mišljenje da je ona inteligentna žena, a ovde ispada samo budala. Ovo i jeste prava Dalila - kaže bivša zadrugarka.

foto: Printscreen/Instagram

Aleksandra je takođe i komentarisala konstantno pominjanje porodice između Dejana i Dalile:

- Ne volim pominjanje roditelja, ali mi dobijamo spolja informacije da je otac ne podržava, a ona misli da je podržava. Ali znaš iz kakve okoline dolaziš, više je seoska okolina i svako gleda u tuđe dvorište. Ti si svog oca izblamirala koji je te vere i propagira sve što je pošteno. Uvek sam se trudila kad smo se svađale da objasnim ljudima da je to zapravo ona, a ne kakvom se predstavlja. Tako da je sad pokazala svoje pravo lice. Meni se mnogo zameralo što mi se desilo kad sam bila dete, a ovde imamo odraslu ženu koja pravi velike greške. Loše utiče na svoj život, vuče nešto što je negativno i loše - završila je Aleksandra.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/M.M.

