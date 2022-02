ZNAŠ LI KOLIKO JA VOLIM FILIPA, ALI ŠTA MI OVO TREBA?! Dalila se požalila cimerki na odnos sa Carem, a drugi ju je baš IZNERVIRAO!

Anđela Đuričić i Dalila Dragojević pružile su jedna drugoj ruku pomirenja, a dan su provele razgovarajući o Dinu Dizdareviću i njegovom komentarisanju Dalile i Dejana.

Dalila se iznervirala zbog Dina i odmah "osula drvlje i kamenje" po cimeru.

- Ali ona situacija sa Dinom... Od prvog dana smo tu, zajedno. Ja sam mu posteljinu poklonila - rekla je Dalila.

- Ja sam mu rekla i sinoć, pogrešio je, trebalo je samo da ti kaže u lice, ti bi to razumela - govorila joj je Anđela.

- Ne, najviše mrzim kad mi neko vređa inteligenciju. On mi kaže da nije tako mislio. Kad je bila njegova sestra, zvala me je da dođem i priđem. Pritom mi se nije ni izvinio, ništa - nastavila je Dalila.

Anđela je bila povređena od strane Mateje Matijevića, a Dalila još uvek nije mogla da se oporavi od svađe sa Filipom Carem.

- Ne znam, sinoć slušam, da li sam zaslužila da čujem da nisam nikakva, ja u tom prijateljstvu dajem sebe, daje i on, ali ja više - žalila se Anđela.

- Zašto ne probaš da se distanciraš? Ti znaš koliko ja volim Filipa, razmišljam što to meni treba. Zašto mi ta poniženja trebaju? Zato sam i izašla iz kreveta. Ja zbog njega kažem da nemam komentar, da njega ispoštujem. Znaš koliko mi je bilo čudno kad sam se probudila, a on tu... Ja sam rekla, meni je to bila veza - prepričavala je Dalila.

- I ja sam govorila Mateji, mora da vodi računa za Taru, jer je ona opsednuta sa njim. Iznevira me što ne znam ni šta misli, da sam psihopata, šta - nastavila je Anđela.

