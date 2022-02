DALILA I CAR SE GURALI U GARDEROBERU, ONA NA KOLENIMA! Dragojevićka u histeriji, plakala i urlala na Filipa: Sve si mi UNIŠTIO!

Dalila Dragojević i Filip Car ne smiruju se danima, a nakon žestokih sukoba, usledio je još jedan posle kog je Dragojevićka doživela emotivni brodolom, koji nije uspeo da zaustavi čovek zbog kog se javno razvela.

foto: Printscreen/Pink

- Skloni se odavde! - govorila je Dalila.

- Neću - smejao se Filip.

- Nikada ti igračke neću oprostiti - nastavljala je.

- Podeli ljudima slatkiše - dodao je Car.

- Skloni se, nisu tu - smejala se.

- Znam da jesu, bar su prezle tu! - grlio je Car Dalilu.

- Nije tu, izađi! - vriskala je.

foto: Printscreen/Pink

- Deniz, dođi, koji slatkiš hoćeš? - pitao je Car.

- Šta si uzela? - pitao je.

- Sve što je 'Cedevita' poslala - odgovorila je Dalila.

- Podelićemo sve sa dragim zadrugarima, pa ćeš plesati i skakati, radićeš sve što poželiš - zagrlio je Filip.

- Hajde skloni se, pa mangupski uzimaj kada tebi pošalju - brecala se.

- Ovo je moj krevet - dodao je.

- Ti nećeš spavati u ovom krevetu veruj mi! Ustani! Voliš tu da spavaš, tu osećaš dom! - govorila je.

foto: Printscreen/Pink

- Osećam zlo! - odbrusio je Filip.

- Ma*š govno jedno! Ti si me naterao da ih bacim! - zaplakala je.

- Kako sam te ja naterao? - pitao je Filip.

- Ti si me naterao! Sve ćeš dobiti, samo se skloni od mene! Sve sam čuvala! - vikala je u suzama.

- Ljuta si - rekao je Car.

- Jesam, zbog svega što mi radiš! Zbog svega a toliko sam bila uz tebe!

- Ti ne umeš da razgovaraš sa mnom - rekao je Filip.

- Go*no jedno! Svaku igračku znam kada sam dobila i zašto, od počeka naše veze! - vikala je.

- Ispada da su ti mečke i igračke bitnije od reči koje izgovorimo! Da li smo mi normalni, nama je rijaliti isprao mozak. Sto puta sam ti rekao sloni se od svih, dosta imamo naših problema - govorio je Car.

- Ničije ja probleme nisam rešavala. Nemam ni jednu grešku sinoć, samo što ti nisam prišla. Nikoga nisam gledala sinoć, možda sam se samo obukla kako ne treba - pravdala se.

foto: Printscreen/Pink

- Vidiš da izađem lud iz Kazina - govorio je Car.

- To je zbog para, a ne zbog toga što te je neko fizički dirao. Da jeste znaš da bi dobio mnogo više od mene - brecala se.

- Ne glumi samo, dosta mi je glumaca za ceo život - govorio je Car.

- Samo se skloni, ostavi me na miru - molila je Dalila.

- Kako nisi ovakva kada sam nervozan i kada ludim - dodao je.

- Neću ništa jesti sa tobom - viknula je Dalila.

- Ubi me glava kad se posvađam sa tobom - nervirao se Dalila.

- Sve si mi uništio, što si mogao da se uništi! Ne treba mi tvoje jelo, ništa! Znaš koliko su mi te igračke značile tokom naše veze! - grcala je Dalila.

- Pusti medveda, pusti slike - nastavio je.

- Nemoj ti meni pusti. Kada dođem ovde meni je sve lepo i šareno, meni znači - ponavljala je.

- Moram da slušam sve uvrede, i od tebe i od ovih ljudi! Sve ide po mojim leđima! Hvala Bogu meni niko ništa nije kupio... Tako si mi prebacivao i parfeme... Sve što si mi dao je samo da bi me pnizio. To si ti, ovo nije prvi put. Sad si našao i od podrške da mi bacaš stvari. Uzmi sve, boli me uvo više da se borim i da kačem - govorila je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Sad ćeš da kukaš zbog medveda - rekao je Filip.

- Da, kukaću! Uradila sam to jer si rekao da ćeš rasporiti sve! Glupača sam što nisam sve sklonila sa strane! - grcala je u suzama i dalje.

- Čak sam te i za Valentinovo molila za tog medveda, ti si tražio slatkiše. Išla sam kod Drveta da ti se borim za naočare od 500e a ti meni sve pobacao! U ovim uslovima sve znači! Eto koliko ti je stalo... - nastavljala je.

- Pričamo o glupostima - tužno je rekao Filip.

- Za mene ni jedna čestitka nije bila glupost, ni jedna slika. Sve si krenuo da cepaš - izjavila je Dalila.

- Sprečila si me. Samo najgore budiš u meni, kao da smao to hoćeš - pravdao se.

- Eto, najgora sam - nastavljala je da plače.

Kurir.rs/S.M.

