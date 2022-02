DALILA UNIŠTILA SVE STVARI OD CARA, REŠILA SE USPOMENA! Medved završio u kanti, sve polila uljem i JAJIMA! ŠOU (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car žestoko su se sukobili i stavili tačku na svoj odnos, a on je zahtevao od nje da uništi sve zajedničke uspomene.

Dalila je ležala, ali joj nešto nije dalo mira. Kako bi se postarala za to da slike ne mogu da se vrate, otišla je do kante i počela da ih dodatno uništava. Naime, Polila ih je jajima, pobacala smeće, a zatim sve zalila uljem.

- Što bih se ja nervirala, Bože sačuvaj - rekla je Dalila.

Dalila je uzela stvari i otišla do kuhinje, gde ih je bacila u kantu, a zatim polila sredstvom za čišćenje.

- Danas sam napravio hranu i zvao te na normalan razgovor. Vidi ovako, budiš toliki bes u meni, nešto što niko nije. Evo, poslušaću te, reci sve što mi trebaš reći. Ti mene provociraš, ti si takva osoba. Ja ću da ti napravim, ne da ne pomisliš na mene, nego da me zamrziš. Tebe je neko drugi j*bao dok sam te ja tešio po ekonomskom. Veruj mi, meni nećeš... To ćeš Husi, Hasi i Dejanu. Meni nećeš. U nekim stvarima si bolja od nekih, u nekim 100 puta gora. Neki me ne bi ostavljali da idem sam po ekonomskom. Sad ćeš da videš, nećeš moju sliku da imaš iznad kreveta - pričao je Car Dalili tokom svađe.

