SESTRA ZADRUGARA U POTRESNOJ ISPOVESTI DRHTAVIM GLASOM SVE PRIZNALA: Imao je teško detinjstvo, verenica ga je PREVARILA i ostavila

Sestra zadrugara Dina Dizdarevića Dijana oglasila se na društvenoj mreži TikTok i otkrila istinu o njegovoj prošlosti.

Nju su na društvenim mrežama pratioci radoznalo ispitivali šta se to zapravo dešavalo u njihovoj prošlosti sa roditeljima, a šta je Dizdarević pričao u Zadruzi, pa je ona sa suzama u očima progovorila.

foto: Printscreen

"Dino je pričao kako je vaša majka ostavila vas i vašeg oca", glasio je komentar, a ona je drhtavim glasom ispričala:

- Dino je pričao sve to, ja više ne mogu ćutati iz razloga šta Dini sve govore. Ne može se sva krivica svaliti na moju majku, koliko je kriva majka, tu je kriv i otac, ima krivice oboje. Nikad nije krivo jedno, za problem treba dvoje. Dino i ja smo imali jako teško detinjstvo, samo molim da se njemu ne pripisuju neke stvari za koje on nije kriv, ja kao sestra moram stati u njegovu odbranu, a gde god on bude kriv ja ću ga osuditi. Teško mi je, pesmu koju sam ja postavila na mrežama je Dino otpevao za moju majku i rekao da joj sve oprašta, detinjstvo kakvo smo mi imali to znaju samo ljudi koji nas poznaju, ali ja moram neke stvari reći - rekla je sestra Dijana drhtavim glasom.

foto: Damir Dervišagić

Sestra Dina Dizdarevića se osvrnula i na to zašto Dino nema i ne želi u vezu u Zadruzi

- Dino je imao vezu od 4 godine gde je bio zaručen, trebalo je biti svadba, međutim verenica ga je prevarila, nazvao je na telefon gde joj se neki lik javio. jednostavno se hteo skloniti od vanjskog svseta, ponudila mu se prilika da uđe u zadrugu. Posavetovao se sa nama da li da uđe, ušao je tamo da se oporavi od svega, kao i sve boli koju je tamo pretrpeo. Zato on nema tamo trenutno ni devojku, ni ne želi ući u vezu. Ja mu želim sreću za nadalje- zaključila je Dijana.

Kurir.rs/M.M.

