ŠA ZBOG 20 GODINA MLAĐE PAO U TOTALNI OČAJ! Reper ne može da podnese BOL, jedna Tarina rečenica o drugom muškarcu ga RAZORILA!

Nenad Aleksić Ša nije mogao da zadrži suze uprkos tome što ga kamere snimaju.

On je rešio da pruži šansu Tari Simov iako mu je jasno stavila do znanja da ga ne voli. Tara je tom prilikom priznala da bi bila sa bivšim dečkom Matejom Matijevićem, što je Nenadu teško palo.

- Ja nikad ne bih prihvatio ovaj odnos da znam da ti hoćeš sa Matejom - rekao je Ša.

- Nisam ga prebolela, to je odnos koji me i dalje boli - odgovorila je Tara.

- Da hoće, da li bi imala odnos kao sa mnom? Moram da znam, a ne da sutra ti odjednom odeš kod njega - dodao je reper.

- On ne bi bio nikad sa mnom, on me ne želi, ne mogu da zamislim to - nastavila je Simova.

Kasnije je Ša ušao u pušionicu i uz cigaretu pustio gorke suze.

- Šta ti je? - pitala ga je Viki.

- Ne mogu, ne mogu da izdržim. Tara me ponižava - rekao je Ša.

- Ja bolesno volim, ali ti još bolesnije - rekla mu je Viki.

- Ne, ne mogu da izdržim, ona piša po meni, nikako ne mogu da izdržim - govorio je Ša kroz suze.

