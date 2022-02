ALEKS GLEDALA JANJUŠA, DEJAN JOJ OPASNO ZAMERIO! Dragojević brutalno iskren: Nisam LJUBOMORAN, ja zapisujem i sve PAMTIM! (VIDEO)

Zadrugari imali priliku da vide svađu između Dejana Dragojevića i Aleksandre Aleks Nikolić, gde je on primetio da ona gleda u Marka Janjuševića.

Aleks je dobila reč.

- Ima on te momente da me pita gde sam pogledala. Naravno da će mu to biti u glavi, ali ja ovde ni jednog muškarca ne doživljavam. Ja sam mu dala za pravo to i niko drugi. Shavtam ga kad u to posumnja - rekla je Aleks.

- Neko je u tom trenutku prošao i rekao jao je l' ti to gledaš. Sedeo je tu i ona je okrenula glavu ka tamo i ja sam joj prebacio - rekao je Dejan.

- Sad ispada da nisi ljubomorisao, nego si vratio - rekla je Ivana.

- Nisam izljubomorisao, drugačije bi to izgledalo. Ja zapisujem, pamtim. Hoću da joj dam do znanja da od te situacije može da se napravi sve. Onda se desi situacija gde ja kažem da mogu da vidim nešto, ali ja nisam ljubomoran. Nisam ljubomoran, niti ona daje povoda...Ne pamtim to, kad je ušla imao sam svojih briga. Ne mogu da se setim niti da vraćam film - rekao je Dejan.

Marko Janjušević je dobio reč.

- Ja sam rekao da će se to desiti, jer ima bivše ovde. Našalio sam se, jer ja ne vidim da me ona gleda. Ja bih mogao da koristim to, ali ne bih ja to uradio u životu. Prosto i jednostavno je da je normalno da joj izljubomoriše, ali mislim da nema potrebe, jer mi nemamo komunikaciju. Možda bi i mogli da je imamo - rekao je Janjuš.

- Da li Dejan ima poverenje u Aleks - pitala je Ivana.

- Ne može se steći poverenje u nekoga koga znaš 20 dana, pogotovo ovde u Zadruzi. Iskustvo i poverenje neće dobiti do kraja rijalitija. Ovde neće steći, pa može napolje. Aleksandra kad se druži sa nekim, nju niko ne zanima. Fokusirana je bila u mom druženju, a ništa nismo imali - rekao je Janjuš, pa je reč dobio Lepi Mića:

- Ovo se može lečiti, nema nikakvih prevara niti ičega. MOže da pređe neku granicu tolerancije, ali isto tako su devojke dale za pravo kako će se neko ponašati prema njima. Treba da paze šta rade. Treba steći neko poverenje i ne treba raditi nešto gde ćeš da stavljaš sumnju - rekao je Mića.

