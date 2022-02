STOKO, SAMO ME KORISTIŠ, OBIČAN SI SMRAD! Dalili počeo da se GADI Car, ali ne odustaje, jednim potezom ga RAZBESNELA! (VIDEO)

Filip Car pokušavao je da spusti loptu i lepo porazgovara sa Dalilom Dragojević, ali se ubrzo njihov dijalog pretvorio u žučnu raspravu.

- Izađeš ispred novinara i kažeš sve loše, ja ništa nisam rekao - pravdao se Car.

- Prestani više da se praviš mutav i da moje sitnice pretvaraš u krupne probleme - nervirala se Dalila.

- Niti da perem sebe niti da perem tebe. Ja sam neke tvoje postupke preuzeo na sebe - govorio je Car.

foto: Printscreen

- Izludeću više - žalila se Dragojevićka.

- Šta kukaš, tako je najlakše! Šta je sad - pitao je Filip.

foto: Printscreen

- Ti si smrad! Džumaro jedna! Izveo si me iz emisije da bi jeo i pio, koristiš me kada mu treba, a malo pre si hteo da mi pobacaš sve, stoko! - vikala je Dragojevićka.

- Ne znam više šta da radim, niti sa tobom, niti bez tebe. Moraš da shvatiš šta želiš... Da li mi možemo da izdržimo sve ili ne. Evo ja ti pričam sada, a ti gledaš u jednu tačku sa polu osmehom. Zato se ja okrenem i odem, nemoj se posle čuditi - besno je rekao Car.

- Moram da dežuram da ovaj ne bi rovio po stvarima - rekla je Dalila.

- Zar ti nisi završila priču - izjavio je Car.

- Nema obraćanja, nema traženja ribica, para ni ničega! - odbrusila je Dalila.

- To je naša zajednička imovina - smejao se Car.

- Koju ti hoćeš da uništavaš. Taj tvoj osmeh glupi, koji ne možeš da sakriješ batali - nastavljala se.

foto: Printscreen

- Samo bi uništavao, to te čini srećnim, to jedino znaš da radiš. Kada si gladan onda ti je dobro sve što imamo i sve što mo dobili. Mi ne moramo da budemo zajedno da bi čuvala ove slike i stvari, ne interesuješ me - vikala je Dragojevićka.

- A zašto se ona tako ponašaš? - rekao je i zgrabio je kod sebe.

foto: Printscreen

- Imam haljinicu na sebi, prestani tako da se ponašaš - brecala se.

- Ako me voliš, ako ti značim, ako ti je sve ovo drago, onda nemoj da vređaš i lupetaš gluposti - smejao se Filip.

- Nemoj da me ucenjuješ, kada ti budeš meni nešto kupioi ili uzeo, onda možemo da razgovaramo! Prestani sa tim palamuđenjem više, meni nećeš. Nećemo kominicirati više, fuj, kakav si ti prema meni - vikala je.

Kurir.rs/I.B.

