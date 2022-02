RAT U EMISIJI ZBOG DALILE I CARA Đanijeva Slađa žestoko osudila Filipa, Božinovska BRANILA njegovu vezu sa Dragojevićkom! ORILO SE

Fran Pujas je na pitanje voditeljke prokomentarisao odnose u Beloj kući, te se osvrnuo na Dalilu Dragojević i Filipa Cara.

- Mislim da žene u "Zadruzi" imaju krizu samopouzadanja, što možemo videti i u primeru Filipa Cara, šta im radi i kako se ponaša prema njima. Mi se tako u našem "kraju" ne ponašamo, ali mislim i da su one jednako krive što sve to dopuštaju. Katastrofalno je, sav taj bes koji trpi u sebi, neke nesigurnosti iskaljuje na drugima u kući. Ne samo Filip Car, nego i Dalila i sve ostale žene koje su nesrećne sa svojim izborima i odnosima, leče frustracije međusobno jedno na drugome. Filip na Dalili, ona na njemu, i tako u krug. On ih vrti kako on hoće, ostavlja ih kad hoće, vraća ih kad hoće.

foto: Printscreen/Magazin In

- Bože, šta je tako fatalno u njemu? To je meni neverovatno - upitala je Sanja svoje goste.

- Ma, ništa nije fatalno - rekla je Vesna Đogani u emisiji "Magazin In".

- Bezobrazluk - nadovezala se Milena Popović.

- Ima, ima nešto... Ima nešto - kaže Goca Božinovska.

- Šta ima?! Buzdovan - brecnula se Slađa Trajković.

- Filip Car je bio toliko interesantan, i mogu reći da mi je bio mnogo jak lik u "Zadruzi". Ima nešto u sebi, simpatičan je, duhovit. Kad je Maja ušla, to mi se nije dopalo.

- Ma, presladak je, još kad ga je Maja uništila, vidi, naježila sam se! Ma, užasan je! Užas, majke mi moje! Ne znam kakav je to muškarac koji dozvoljava da ga žena bije? Ma, idi, molim te! Ma, kazna da je milion, da dozvolim da bijem Đanija, pa to bi bio kraj! Katastrofa! Svaka čast Franu, ali Car, jedan klasičan buzdovan. Katastrofa šta radi sa ženama - žustro je rekla Slađa.

- Ovo je Balkan, žene su uvek volele te malo buzdovane, često padaju na to - ističe Vesna.

- Bezobrazluk je taj koji vuče žene i to jeste strašno, ali svaka je u nekom trenutku pala na mušku bahatost - zaključuje narodna poslanica Milena Popović.

Kurir.rs/M.M.