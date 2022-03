MENSUR ZAPLAKAO KAO MALO DETE! Dejan Dragojević nije štedeo reči za Ajdarpašića, zadrugar se SLOMIO zbog njegovih reči! (VIDEO)

Dejan Dragojević je ustao za crnim stolom i izneo sve što misli o Mensuru Ajdarpašiću, a na celo to izlaganje je Mensur zaplakao!

- Ja sam sa Mensurom skroz okej. Ali u poslednje vreme, bio je baš dobar sa Filipom. Međutim, Mensur dematuje sebe. Sa obzirom šta se sve desilo ovde, komentarisani smo ovde na sve načine. Ovde su bile situacije gde je Mensur psovao na nacijalnoj osnovi Milicu. Kada je Miličina majka došla ovde, ona je pričao kako ga gleda popreko. Rekao je da je pustila majka ovde sa sedamnaest godina, rekao je da su je poslali ovde da širi noge. Mensur nije komentarisan onako kako on misli da ga komentarišu. Niko ne dira Milicu, samo je on dira. Posle se zaljubio Anu, i to mu nije odgovarao. Razvalilo ga je kad je otišla sa Filipom u izolaciju. Onda se dešava da mu ne prolazi ni pauza sa Milicom, pa se pomirio sa njom, i opet ništa. Dolazi situacija gde Mensur izaziva agresiju kako bi ga ostali komentarisali. Ti si sličan njemu, samo na drugačiji način - rekao je Dejan za Mensura.

- To što ti mene porediš sa Carem, to je tvoja slabost! - dodao je Mensur.

- Ne! On želi da bude jedinka koja ide kontra nečemu. On svoje komplekse leči! Njega je povredilo kada je Filip rekao da je imao prilike da se potuče u kazinu. Ja stvarno imam lepo mišljenje o tebi, ali kad si solo. Najviše ga boli kad ga stigne negativno. Toliko hoćeš da si poseban, da te to jede. Ti si radio šta si hteo, pa ti je došlo glave. Mislim da se on plaši nominacija, plaši se kako se kotira. Jako mu je teško da sluša o sebi i on kaže da nije sve onako kako ona priča. Na osnovu njenih komentara, ona proziva Goluba da uđe u rijaliti. Mensur se bori sa svim tim. On njoj sve prebacuje. Niko to nije komentarisao u rijalitiju, tako da, nemam pojma - rekao je Dejan za Mensura.

- Velika razlika između mene i njega je to što ja samo svojom glavom razmišljam i sam plovim. Ti imaš podršku svih a ja nemam nikog! Svi će da te pokriju za sve, a mene neće niko. Ja kad kažem svoje mišljenje oni misle da sam ljubomoran. Ja vrlo rado prihvatam da izađem ovde. Ja te kao konkurenciju i kao zlo ne gledam! Opet ideš na mene a ja ti ne želim loše! Volim kad si prirodan, pa kakav god da si! Ja ti mislim sve najbolje i želim ti svu sreću! - rekao je Mensur kroz suze.

- Ja moram da ti odgovorim, nisam hteo da te uvredim - dodao je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

