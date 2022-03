CELA BELA KUĆA OKRENULA SE PROTIV TARE SIMOV! Pljuje Ša na sva usta, daje mu lažnu nadu, a ona surova: J**ala sam se sa Mobom!

Ponovo je došlo do haosa između Tare Simov i zadrugara.

Ona je počela da priča da je Nenad Aleksić Ša psihopata, a zadrugari su je osudili što i pored te priče, ona reperu daje lažnu nadu dodirima i pažnjom.

- Što je on bolesnik? Što sediš sa bolesnikom do sedam ujutru? - pitao je Anđelo.

- Jedina osoba koja mi je prišla - rekla je Tara.

foto: Printscreen

- Ako je on bolesnik, što ga budiš da pričate. Čovek ne može bez tebe da izdrži - govorio je Ranković.

- On je opsednut. Ti kad mu daš to, u njegovoj glavi je to njegov ceo svet - ubacila se Matora.

- Uvek nalazite opravdanje - rekla je Simova.

- Nema opravdanja, ali se on istripovao da si ti sad tu - dodali su zadrugari.

- Ja sam mu rekla da mi nije dečko - pričala je Simova.

- On će da izađe bez para i pravo će odavde u ludnicu - nastavili su cimeri.

- Vi mi pričate: "Ti si mu dala za pravo, ti ga zagrliš". A šta da radim? - pitala je Tara.

foto: Printscreen

- On ne voli, to nije ljubav, to je opsesija. A to je gore. On bi se okrenuo protiv celog sveta - dodala je Matora.

- Lik zna da sam se j*bala sa Vukom Mobom, da sam bila zaljubljena napolju, da imam nekog. Šta više? - nastavila je Simova.

- Do njegovog mozga to ne može da dođe jer je opsednut - objasnila je Ana Spasojević.

- Kad se meni njegova sestra izvinila, jasno vam je koje stanje. Nije bila svesna da je ovako - dodala je Tara.

Tara je potom ispričala zadrugarima kako ju je Ša odblokirao kad je video da je okačila sliku sa drugim dečkom, kako bi se suočio sa njom, zatim otišao da se suoči sa njim.

Kurir.rs/K.Đ.

