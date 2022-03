UMRLE SU MI 3 OSOBE ZA 7 DANA, OTAC ME VODIO U MANASTIR: Tara iznela ŠOK detalje iz prošlosti, pa otkrila da joj je Ša napakostio!

Tara Simov odlučila je da sa zadrugarima podeli životnu priču o periodu koji je nazvala "paklene godine".

Simova je otkrila kako se osećala kada je imala samo 16 godina.

foto: Printscreen

- Sećam se, imala sam dva paklena perioda u životu. Pre Stefana, on me je iščupao i posle raskida. To su moje paklene godine. Pre Stefana me je tata vodio sa njegovim prijateljima koji su vernici u manastir, imala sam 16 godina. Ima tamo kad se zapali sveća ispred moštiju, ako poteče to nešto kao da ima nade. Meni su čitali i to je poteklo, a rekli su mi da to nije poteklo iz tih mošti 10 godina. Važi što ima nade... Posle kad smo Stefan i ja raskinuli, umro mi je najbolji drug, baka i deka, sve u sedam dana. Nisam znala gde bijem, ali sama sam išla u crkvu. Pomogne ti da pričaš sa njima i da ne veruješ, unesu ti mir - pričala je Tara.

- Ja sam se isplakao u manastiru - priznao je Ša.

- Išao sa bivšom devojkom u manstir meni da napakosti. Otvaram novine, kad ono Ša i bivša devojka... - dodala je Simova.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:09 TARA SIMOV U SUZAMA: Bivša rijaliti učesnica ZAGRLILA PSA i plače kao kiša