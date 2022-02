BLAM VEKA! ZNAM DA ISPADAM PSIHOPATA: Tara Simov otkrila kako će sad sa Ša, uporedila ga sa Matejom, a on joj ODBRUSIO! (VIDEO)

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditelj je pročitao pitanje za Taru Simov.

- Kako te nije sramota da se onako ponašaš prema Ša? Tučeš ga, grizeš, osvesti se više devojko - pročitao je voditelj.

- Svesna sam da ispadam najgora i psihopata, jasno mi je da moram da ćutim kada me neko uvredi, da pustim tri suze i pustim... Naravno, neću nikome da ćutim, nego ću da vratim pet puta gore. Jasno mi je da sam malo preterala, nisam trebala toliko da se ćeram, ali to sam ja. Nije mi žao i nije me sramota. Kada ne budem dobijala uvrede, tada ću biti normalna. Večeras vidim da me ne vređa, zato sam okej - vikala je Tara.

foto: Printscreen

- Znaš li na šta je ono ličilo sinoć? - pitao je voditelj.

- Znam, blam veka. Mi nismo u vezi. Ja želim da imam isti odnos sa njim kao sa Matejom. Sa njim sam progovorila tri reči za tri meseca, sa tom osobom ne moram ni toliko. Mene nisu mama i tata vaspitali, mene su vaspitavale druge okolnosti i takva sam. Imam neko minimalno sažaljenje prema njemu, da boli me uvo zato što me toliko voli, ja sam iskrena, povređivalo ga to ili ne. Nadam se da će on uspeti da podnese neke grube reči jer ja ne mogu da lažem... - govorila je Simova.

- Mislim da imam pravo da dam repliku. Ja ću od sada nju uvek pustiti da priča, jer ona sama o sebi dovoljno kaže - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Da li te boli prst? - pitao je voditelj.

- Da ga nije stavljao gde ne treba ne bi ga boleo - odbrusila je Tara.

foto: Printscreen

- Neću da govorim kako izvrće reči, jer je sve jasno. Više ništa nije važno, bitne su samo posledice. Šta je uzrok, koga više boli uvo, neka ljudi sami procene. Skapirao sam neke stvari, previše sam pažnje poklanjao osobi koja me ne voli. Tek sam sad skapirao koliko me ne voli. Sada neka radi šta hoće, slobodna je. Nastavljam dalje kroz ovaj rijaliti. Neću je vređati, neću je gledati, okrenuću se sebi. Neću imati komunikaciju sa njom - govorio je reper.

Kurir.rs/K.Đ.

