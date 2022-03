LAKO JE TARI DA LOMI KAD NIJE NJENO! Bivša zadrugarka izvređala Taru i Ša zbog SKANDALOZNOG PONAŠANJA!

Tare Simov nakon saznanja da se gadi Mateji Matijeviću, i njeni brutalni okršaju sa Nenadom Aleksićem Ša, doveli su do toga da ona u nedelju veče bude diskvalifikovana iz Zadruge 5.

Tom prilikom smo stupili u kontakt sa Erminom Pašović, bivšom zadrugarkom koja je u Zadruzi 4 više puta stavljala do znanja reperu da mu Tara nije dobar izbor.

- Katastrofa! Ni Tara ni Ša nisu normalni šta rade i kako se ponašaju i u ovoj Zadruzi! - rekla je Emrina pa nastavila:

- Oni se vređaju, pljuju, pa onda onda dođe da je on mazi, samo traži pažnju. On jeste zaljubljen ali ona koja ga vređa, priča najgore o njemu, pa mu pada u naručje, i na sve to se buni što je njegovo ponašanje čudno. Imala bih ja mnogo toga da kažem, ali neću - rekla je bivša zadrugarka.

- Iskreno i bilo je vreme da bude diskvalifikovana, čim nije po njenom ona lomi invertar, lako je da se lomi kad nije njeno. Sramota kako se ponaša - završila je Ermina.

