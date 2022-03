NISAM JA PSIHOPATA KOJI ĆE MU PRIĆI! Dalila se posle tuče sa Carem Grujinoj ljubavnici, a ona je ODUVALA jednom rečenicom! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Mima Šarac razgovarale su o Filipu Caru.

Mima joj je sasula sve što misli u lice nakon što je Dalila ispričala kako se oseća posle svega što se desilo sa njenim bivšim dečkom.

foto: Printscreen

- On posle svega toga uvek nađe opravdanje za sebe, da se opravda. On je u tom trenutku sve to pričao zbog rijalitija i ljudi. One ne može da podnese pritisak, samo izgleda jako. On ne može da izdrži svoje reči i svoja dela. On je mene pomešao, ja nisam psihopata koja prilazi, ja mu neću prići. Nisam ja takva - rekla je Dalila.

- Počela si da se ponašaš tako - dodaje Mima.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:58 PRSO TOTALNO! Igrač rijalitija pokušao da ZAPALI STAN u kome žive rijaliti učesnici: BUKNULA VATRA, GORE TEPISI!