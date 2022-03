TE MAJKE ŠTO SE ODRIČU DECE.... Evo ŠTA je prethodilo JEZIVOM okršaju Dalile i Cara, ovo je Mujićevu skroz IZBACILO IZ TAKTA!

Dalila Dragojević je dobila reč za crnim stolom, ali je tom prilikom izbio još jedan sukob.

Dalila i Car su žestoko zaratili, on ju je čupa za kosu, a sukobu je predhodio brutalni Carev komentar koji se odnosio na Daliline roditelje.

- Ova žena zamera javno, a ne ispod jorgana - rekla je Dalila.

- Ovo u stvarnosti nije žena - rekao je Car.

- Imamo posla sa najvećim lažovom i manipulatorom. Ja ne zameram u količini u kojoj on. Ovo su sve klipovi koji su nastali dok smo bili u vezi, ali me on ne intresuje. Ja se sa Lukasom družim od početka rijalitija, naši sukobi su naša stvar - rekla je Dalila.

- Tebi je logično da se družiš sa Luksom, koji je tebi iskazao emocije - rekao je Darko.

- Da, sve sam zamerala, sve mi je smetalo. Ništa mi više ne smeta i ništa neću zamerati. Družiću se sa ljudima koji mi žele dobro i sa nekim ko meni smeta. Meni je jako drago što je meni pušten klip gde ja zameram nešto. Ja sam neko ko može da se nosi sa svim klipovima i ovom situacijom - rekla je Dalila.

- Ja pitam Anđelu kao profesionalca da li mi je dobra frizura, pred Dalilom - rekao je Car.

- Postala sam senilna i ne razumem ništa...Slažem se sa svima, Luksa nisam odstranila, niti ću. Odstraniću ga kad bude bio loš prema meni. On je meni opsovao, ja sam mu oprostila - drala se Dalila.

- On ti je rekao da te treba je**ti kao pivsku flašu - drao se Car.

- Sa Luksom se ne družim van stola. Matoroj da smeta, rekla bi mi to - rekla je Dalila.

Martina Petrović je dobila reč.

- Ona je Caru i Dejanu zamerala što priča sa mnom - rekla je Martina.

- Ja ne zameram kad nisam u odnosu - rekla je Dalila.

- Rekla sam da kad se druži ili kad je bliska sa ljudima sa kojima je njen dečko u problemu, da je normalno što zamera - ubacila se Matora.

- Ova lažna galama ne pali kod mene - rekla je Dalila.

- Tebe ne pali kad ti otac nešto kaže. Nabijem je ja na ku**c. Te majke što se odriču dece, pa pričaju stvari koje pričaju - rekao je Car, pa je Dalila nasrnula na njega.

