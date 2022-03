DALILA TUŽI FILIPA CARA! Dragojevićka urlala, OBEZBEĐENJE je držalo, jedva je OBUZDALI! Zahtevala da ODMAH NAPUSTI Belu kuću!

Dalila Dragojević i Filip Car započeli su sa teškim uvredama, te je došlo nakon njegovog vređanja i do fizičkog kontakta.

- Ma popu*iš mi ku*ac - viklnuo je Filip.

- Ko bre da ti popu*i ku*ac? Kome ti spominješ roditelje - urlala je Dalila i nastavljala.

- Evo, to je to! Uvek me ovako dovede do ludila - urlao je Filip.

foto: Printscreen

- Je*em joj mamu u usta i onog Husu, u usta ti se pose*em - nastavljao je Car.

- Sad je kraj, za sve ću da ga tužim, za sve što sam ćutala i prećutala - plakala je Dragojevićka i zahtevala da je puste da izađe.

- Grebeš me ko Maja Marinković, mamu ti je*em! Ku*vetino! - urlao je Car.

- Vidi šta mi izgovara, ja neću više ovo i ne mogu - plakala je Dalila.

- Smiri se, molim te - ponavljao je Mića.

- Fuj - ponavljala je Dalila.

- Samo se smiri, znam da ti je teško - rekao je Mića.

- Ne mogu više - plakala je Dalila.

- Veruj meni. Šta te briga sine. Ti nikog nisi uvredila, ni majku ni sestru. Ajde, to govori o njemu i poslušaj svog druga - rekao je Mića.

foto: Printscreen

- Jovana Tomić Matora i Irma Sejranić su ušle u garderober kako bi smirile Dalilu.

- Svi su ga osudili za ovo. Ko može da pomisli ovakve stavri, a kamoli d aih izgovori - rekla je Matora.

- On je podigao bubicu i to pričao - plakala je Dalila.

- Bravo! Pobedila si sebe time što nisi ništa uradila. Samo treba da nastaviš ovako. Ti si pobednik - rekla je Matora.

- Ti znaš da su tvoji roditelji ponosni na tebe. Ponosna budi na sebe, izdržala si sve - rekao je Mića.

Kurir.rs/M.M.

