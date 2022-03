ŠOK ISPOVEST SALETA LUKSA: Spavam 2 sata, kad ustanem prvo POVRAĆAM, pijem VOTKU, vučem par LAJNI, uzmem BUKSNU I KREĆE GAS! VIDEO

Sale Luks, učesnik Zadruge, otkrio je šokantne detalje svog života napolju.

Naime, on je priznao da malo spava, koristi narkotike, pije alkohol i sve vreme izlazi, od petka do nedelje.

foto: Printscreen/Zadruga

"Napolju mnogo malo spavam, sat, dva. Samo zakucam na fotelji, izbacim stori, kola, spavam, pa mi ljudi pišu da uopšte ne spavam. Jedem pršutu, suvi vrat, svako jutro peglam. Malo feta, paradajz, ovde sam ozdravio jako, prvih mesec i po dana sam bacao peglu. Istetoviraću Velikog šefa i šeficu, ovo je najjača klinika. Obavezno imam proliv kada ustanem", pričao je Sale i šokirao ukućane, pa dodao:

"Ja napolju kada ustanem, prvo votka, par lajni, buksna, gas... Tako od 0 do 24. Skupim ove moje trandže, moje drugarice, idemo, limuzina, storiji prže i idemo u gej klub od petka do nedelje. Ponekad odemo na Novi Beograd, na neku klopu, oni tu jedu i tako ide gas, votka me radi top, diže me ful. Mene sramota što ovde pijem pivo."

Kurir.rs/K.Đ.