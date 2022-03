DALILA, TI SI OTKRIĆE, USPELA SI OD NAJGORE DA BUDEŠ NAJBOLJA: Cimer nahvalio Dragojevićku, ona se zacrvenela, ali mu ovo PAMTI!

Marko Janjušević Janjuš pohvalio je Dalilu Dragojević kojoj je dao mali budžet.

Janjuš je imao izlaganje o zadrugarki o kojoj ranije nije imao lepo mišljenje.

- Sledeći mali budžet dajem takođe milijarderki, koja ima ozbiljan keš u svako doba dana i noći. Mali budžet ti neće značiti kao moje mišljenje - nastavio je košarkaš.

- Gde će ti duša... - iznervirala se Dalila.

- Koliko god si mi bila najodvratnija osoba kad si se pravdala i vređala Dejana, pravila budalu od sebe, tad sam mislio da si najveće zlo koje sam video. Onda dođeš pored mene, zaplačeš se, ja vidim da nije tako. Jesi kvarna, jesi namazana svim i svačim, ali te gotivim. Ali mnogo si kvarna, ne mogu da ti opišem to. Nisam video žensku osobu koja toliko sr*nja ima, a funkcioniše lagano. To moje oči nisu videle. Sva sređena, svaka ti čast. To ne može svako, to možeš samo ti. Što se tiče odnosa sa Filipom, oboje ste krivi. On za sebe, ti za sebe. To je jedna od najgorih veza u rijalitiju. Za mene najgora veza, a sebe stavljam tu u top 5. Ti bi se i sutra pomirila sa Filipom - pričao je Janjuš.

- To ti misliš - odgovorila je Dalila.

- Tvoji prijatelji treba da ti pričaju da ne treba da budeš u toj vezi, mislim da nisi odlučila definitivno. Ovoliko fali da bi bila sa njim - nastavio je on.

- Ne, nisu više bitne reči, nego dela - dodala je ona.

- Uspećeš da na kraju od najgore ispadneš najbolja - rekao je Janjuš.

- Neću joj više pomagati u tome - dobacio je Car.

- Ja čak pomislim da ćeš pobediti u rijalitiju, druže, svaka ti čast. Ti si otkriće svega, iako si dugo u rijalitiju. Imaš odličan odnos prema meni u poslednje vreme. Od srca sam ti sve govorio - pričao je košarkaš.

- Mali budžet ti neću zaboraviti. Hvala na lepim rečima - nadovezala se Dalila.

