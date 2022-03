NAKON SKANDALA VIKI I MARKA, OGLASILA SE NJENA PORODICA! Zadrugarkin deda BESAN: Ne spominje moje ime u rijalitiju jer NE SME!

Bela kuća već nekoliko nedelja unazad odzvanja od svađa i uvreda između Marka Osmakčića i Viktorije Mitrović. U toku današnjeg dana, Viki je izvukla deblji kraj time što ju je Marko nakon svađe, ubacio u bazen, za šta je Veliki šef doneo odluku da ga kazni nedeljnim honorarom, a na kraju je završio i u zatvoru velelepnog imanja u Šimanovcima.

Ovim povodom, za Pink.rs oglasila se Viktorijina porodica, pa je njen deka Stojan Spasić prokomentarisao sukobe između njegove unuke i bivšeg zeta, a nije štedeo reči ni kad je Marko u pitanju.

Kada je reč o njihovim sukobima, kako na njih Vi gledate i da li taj odnos ima budućnost?

- To je rijaliti i to je za gledanost, nek radi šta ona hoće. To je rijaliti i to je za gledanost, nek radi šta on...Marko meni ne treba uopšte. Njeno dete je godinu i po dana kod mene, ne vidim nju pored njega. Nemoj da ona misli da će da ode za njim. Nema šanse da ona na kraju završi sa njim, niti je ona za njega, niti ona za nju. Ovo je jedna porodica, časna i poštena. Šta se njoj događalo u životu, zna ceo svet. Ona moje ime ne spominje u rijalitiju, jer zna da ne sme - naveo je Viktorijin deka.

Šta joj zamerate i kako vam se čini Marko?

Zameram joj te neke njene intimne odnose, može da bude to malo u tajnosti. Možda na to utiču ovi stariji, Mića i ovi. On što je se***ualni manijak, to je njegova stvar. On je manijak, on nije čovek. On ne misli ni na šta drugo, osim na se*s...Naškodiće rijaliti ovoj maloj devojčici. Ona je lepo vaspitana pored deke i bake. Voleo bih da se smiri, izdržala je koliko je izdržala. Da sutra izađe, ona nema kuda, mora da ide i da nastavi svoj život, da pokupi svoje dete. Sve što je Viktorija izjavila, sve je to sto posto, nema tu laži i prevare - zaključio je Viktorijin deda.

