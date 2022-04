POSTAĆE SAŠKA KARAN, ZORICA MARKOVIĆ I MARIJA KULIĆ U JEDNOM! Mina osula rafalnu paljbu po Milici, ne želi da glumi DEŽURNU BUDALU

Voditeljka je za crnim stolom podigla Minu Vrbaški kako bi prokomentarisala aktuelnu temu između Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića.

- Ona je rekla da bi volela da si ti ovde ušla i naumila se na njega, kako bi videla - rekla je Ivana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta ja ovde više i da komentarišem. Njeno ponašanje je bahato i bezobrazno i uvek će biti ovako. Kada bude sazrela biće Zorica Marković, Saška Karan i Marija Kulić u jednom. Rekla sam da ih žalim oboje. Mislim da, moja i njegova veza je idealan primer kako ne treba da funkcioniše, a njihova je u nekim trenucima poput naše. Mislim da nešto radi promišljeno. Plakanje bez suza, to sam samo videla kod Baneta Čolaka. Ako misle da je to prava ljubav, neka on glumi budalu i nek govori da je on kriv za sve, iako nije. Ona je meni rekla da je i ranije očekivala moj ulazak i da sam trebala da se okomim oko njega. Ona nema poštovanja i mislim da je moj komentar ovde suvišan i boli me ku**c da ja nekoga spašavam. Ne intresuje me da glumim dežurnu budalu ovde. Ja sam danas na radiju rekla kako zaista mislim i nisam slagala ni jednu reč - rekla je Mina.

Kurir.rs/M.M.

