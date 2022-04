DALILA PONOVO ZAVRŠILA U SUZAMA! Dragojevićka otkrila da ju je Minin ulazak doveo do UTUČENOSTI, Car pokazao svoju drugu stranu!

Zadrugarima je pušten video klip u kom su imali priliku da vide emotivni slom Dalile Dragojević.

Dalila je dobila reč.

- Bio me je strah kad je Mina ušla, ali su mi rekli da joj je žao zbog nekih stvari. Neka sitnica se desi gde ja puknem i onda sve izađe na kraju. Nije svejedno živeti sa bivšima ovde. To je to, nije mi lako, rekla sam i videla sam kod Filipa promene što se tiče ponašanja. Od kad smo stupili sad u ovaj odnos, nemamo tu neke svađe kao ranije, gde oboje eksplodiramo. Tebi se desio taj bes, pobedio je sebe, a vidiš kako je teško nositi se sa time, da sam ja to nosila - rekla je Dalila.

- Je l' ti je on ulio poverenje ovaj put - pitala je Ivana.

- Nisam videla ništa, niti sam videla kod Mine, ali mi nije jednostavno sve ovo. Ne znam, bila je neka igrica, gde je njega Miljana pitala da bira između mene i nje, on je izabrao nje - rekla je Dalila.

- Ovaj razgovor smo obavili šest puta, iscrpljen sam, a znam da joj moram pomoći jer vidim da joj treba. Ja svaki dan pričam sa njom, onda počne plakati odjednom. Mene kad neko ne zanima, ja ne mogu izdržati 24 sata. Ja sam takav, pokušavam da joj objasnim. Nemam predstavu u nekim momentima gde sam - ubacio se Car.

- Normalno je da ima taj crv sumnje, ali znam da Mina nema apsolutno ništa, jer provodim vreme sa njom...Meni je drago da nemaju više takve svađe, lupe, dreke, cike. Ovi ljudi pričaju otvoreno da su ljubomorni, ali ovo nije ljubomora, nego lepo kaže Dalila, to je sumnja i strah. Bila bivše, ušla, desilo se - rekla je Matora.

- Zamisli koliko sam ja opušten što se tiče nje, kad meni uopšte nije u glavi da mi treba zamerati, jer nemam osećaj da sam bio sa njom - rekao je Car.

- Ivana, mislim da su ove reakcije Filipa objašnjavanje. Filip je nju doveo u ta stanja nepoverenja i onda sada reaguje kako treba, a ne idiotski kako je do sada reagovao. Totalno normalno reaguje, jer je svestan da ju je on doveo svojim postupcima do ovoga. Apsolutno nema energije između njega i Mine - rekao je Đedović.

