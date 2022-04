TO JE NJEGOVA TUGA, A NE SPASENJE: Đedović o bračnom brodolomu Dalile i Dejana, pa otkrio da ona i dalje MOŽE DA MU ZAVRTI MOZAK!

Zadrugari su ovo popodne provodili u dvorištu, pa su se dotakli teme Dejana i Dalile Dragojević, njihovog ponašanja i ljubavnog kraha.

- Jednom dok je bila frka dok su Dalila i Dejan bili zajedno, napali su druge kako su sve živo uzeli, a ja videla svojim očima kako su sve pokrali za sebe i napravili veštačku frku - otkrila je Mina.

- Sećam se toga - smejala se Anđela.

- Njemu to fali to ludilo sa njom, za tim on žali. Videli ste sinoć, on to predstavlja to kao svoju tugu a ne spasenje. Da se ova nije ovako zatreskala u Filipa, da nije odlepila ovako pa da uhvati i da ga prevrne. I sam je rekao da bi je čekao godinu dana. Samo da ga uhvati i da ga prevrne, samo bi joj 7 dana bilo dovoljno - govorio je Đedović.

Kurir.rs/M.M.

