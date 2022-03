SPREMITE SE, IMAM GOMILU DETALJA I SVE ĆU REĆI! Đedović najavio HAOS zadrugarima, a jednu učesnicu posebno je izdvojio! (VIDEO)

Marko Đedović komentarisao je sukobe sa žurke, pa najavio da zadrugarima sledi raskrinkavanje.

On je istakao da je Mina Vrbaški ušla u rijaliti kako bi "izlečila" Mensura Ajdarpašića.

- Ne znam da li ću ti biti dobar sagovornik. Ja ne želim nikome ništa da kažem, ni što znam ni što mislim. Mina došla da leči Mensura od odnoga što ga je zatrovala - rekao je Marko.

- Nama treba niko pametniji da nam kaže neke stvari, a ne ovi koji se napiju pa kažu sve. Ja sam išao od svakog do svakog i kažem da su u pravu, jer oni pijani ništa ne mogu. Ja sam smirivao i Dina, i Mikija i Cara. Jedan pijan, drugi trezan, treći normalan, al ne vredi. Oni pijani nisu mogli da pričaju, pa su krenuli od vređanja majke ku*ve, pa do oca i na kraju do stavljanja nečijoj sestri nešto u šupak. Divni ljudi su ovde, i ne daj bože nikome da ih upozna. Ovim ljudima treba da se smeju u lice, jer ja znam sve o njima. Imam ja gomilu detalja i u nedelju ću sve reći. Spremite se - rekao je novinar, pa opleo po Osmakčiću i Viki.

foto: Printscreen

- Meni je ona ološ, a on se igra - rekao je Đedović.

- Dalila je sinoć bila top, svaka čast. Ona se promenila baš, i Zadruga treba da ima podnaslov Dalila. Naime, da nije nje, ne bi bilo ni njih. Iznenađen sam njenim ponašanjem i to mi je super - rekao je Marko.

- Meni oni vređaju inteligenciju, ja mnoge stvari znam, ali ćutim... Ne mogu sve da iznesem. Ne mogu o tome, izvini - rekao je Marko.

Kurir.rs/K.Đ.

