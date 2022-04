I ONA MU JE OKRENULA LEĐA, JAVNO GA SE ODREKLA! Ša ne sluti šta se dešava napolju, bivša zadrugarka ga raskrinkala do srži!

Jelena Batos, bivša učesnica "Zadruge 4", poslednjih dana je na meti svojim nekadašnjih cimera ali i prijatelja koji trenutno borave u Beloj kući.

Kao što je javnost imala priliku da vidi tokom prethodne sezone, ona je u Belu kuću ušla kako bi osvestila svoj prijatelja, repera Nenada Aleksića Ša koji ni malo nije bio oduševljen njenim ulaskom.

Oni su prošle godine takoreći ratovali na sve moguće načine, a po njihovom izlasku sa velelepnom imanja, reper je Jeleni objasnio da je tako morao da se ponaša zbog nekih ljudi napolju. Po svemu sudeći on je nju uspeo da ubedi u to, ali tokom ove sezone je ponovo razvezao jezik o njoj što je ona jako teško podnela, te se na svom Instagram storiju oglasila na tu temu, iznela sve ključne prepiske i javno se odrekla svog prijatelja.

Sada je svojim pratiocima objasnila da je većinu stvari radila jer joj je bilo žao repera i da on nije imao ni malo naivnu prošlost ali i to da je najviše od svega povredilo njeno ponašanje jer kako navodi u tekstu: "Jako malo ljudi pustim u svoj krug prijatelja" aludirajući da je i on bio jedan od njih.

Na poslednjem Instragram storiju, Jelena Batos je napisala sledeće i time stavila tačku na odnos sa reperom:

- Eto rekla sam svoje mišljenje i od sada stavaljam tačku na ovo prijateljstvo jer ovo više nije onaj stari Nenad, ovog novog ne želim da poznajem niti poznajem iskreno rečeno... Mogu slobodno da kažem da on ne zaslužuje prijatelja poput mene. I drago mi je videti kako on i Marta sede i ogovaraju mene nakon svega što sam za njih uradila, a njih dvoje bili u najgorem ratu. Drago mi je jer su napokon shvatili da su isti, DVE BUDALE, DVA MANIPULATORA I LAŽOVA!V - napisala je Jelena.

