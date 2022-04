KIJA IH ISPROZIVALA ZBOG PROSTITUCIJE, SAD SE OGLASILA ONA: Svojih postupaka se ne seća, a Sanja joj je branila MAJKU i zna o njoj

Poslednjih dana glavna tema domaćih medija jeste hapšenje nekoliko osoba zbog sumnje da su akteri elitne prostitucije. Jedna od informacija, koja se ispostavila kao lažna, bila je i da je Sanja Stanković među uhapšenima, što je bivša zadrugarka oštro demantovala.

foto: Nemanja Nikolić

Na ovu temu juče je na društvenim mrežama pisala i Kristina Kija Kockar, koja je istakla da ne zna zašto se dame čude što ih povezuju sa nastarijim zanatom.

- Da li znate da prostitutka može da vas tuži za uvredu časti (ma koliko imali dokaze, izjave, slike) ako nije pravosnažno osuđena za to isto delo? Hahahaha zakon ludilo hahaha, ma to nikad neće prestati, samo mi se se*e što kaljaju razna zanimanja pod kojim se skrivaju od običnih do javnih - napisala je Kija i pokrenula lavinu komentara.

foto: Printscreen

Bivša zadrugarka Jelena Batos sada je prokomentarisala ovaj Kijin postupak.

- Što se tiče Kije i njenog statusa, pa ne verujem da je mislila na Sanju jer Sanja dosta toga zna o njoj i u Zadruzi i van Zadruge... Ta ista Sanja je uvek branila leđa njene majke u rijalitiju tako da nema logike! A isto tako malo je glupo od nje da tako napiše o ovim ženama kada se ona skidala gola u spotu za pare... Telo prodavala, tako da ni status nema logike... Interesantna stvar kako ljudi umaju umeju da pljuju po drugima, a svojih postupaka se ne sećaju i ljudi sa kojima su bili samo iskorišćeni za jedno - napisala je Jelena, pa nastavila:

foto: Printskrin/Instagram

- Žene treba da podržavaju jedna drugu u teškim situacijama, jer niko od nas ne zna kakve bitke vode iza zatvorenih vrata... To je ono kao kada bi lopov zlata optuživao lopova banke "lopove"...

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

05:46 KIJA DO DETALJA ISPRIČALA ŠTA SE SVE DEŠAVALO NA BEOVIZIJI Otkrila zašto je Lukas napustio takmičenje