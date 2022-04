OGLASILA SE SANJA STANKOVIĆ NAKON PRIČE DA JE PALA ZBOG ELITNE PROSTITUCIJE: Nisam dobro, imam NERVNI SLOM! Ovo je rekla za ŠAVIJU

Bivša učesnica "Zadruge" Sanja Stanković oglasila se za medije, nakon što je objavljeno da je navodno uhvaćena u velikoj akciji policije u Beogradu u kojoj je uhapšeno 29 osoba, a koje se sumnjiče da imaju veze s elitnom prostitucijom.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je bila van sebe kada je čula zbog čega je zovu mediji, a kako kaže, zbog ovih navoda preselo joj je putovanje, na koje je otišla sa dečkom.

- Ja sam u šoku! U šoku sam da ljudi pišu gluposti, da sam uhapšena, da mi se gubi svaki trag posle snimanja emisije "Magazin in"... Juče ujutru sam sletela sa dečkom u Švajcarsku kod mame da proslavimo njen rođendan, a ja kao uhapšena danas?! Nervozna sam, obrćem brojeve telefona, zovem novinare... Instagram mi gori! Ljudi mi pišu, pitaju šta se dešava, da li sam dobro, pa na šta više to liči?! Ja sam dobila nervni slom, kako da se ne nerviram! Ja sam van Srbije, a pišu da sam uhapšena, da sam pala - vidno uzrujana za Pink.rs priča Sanja, koja se boji da će ovakvim pričama teško stati na put.

- Svaki put kada se ta tema pokrene, ja ću biti upletena, jer se onomad ta tema pokretala u "Zadruzi", Mihajlo, katalog... Videla sam da mi se izgubio svaki trag, da sam uhapšena, da sam "pala". Kod mame sam van Srbije, niti znam ko je pao, nisam tu, ne znam šta se dešava. Nisam uhapšena, nije me kontaktirao niko živ - rekla je Sanja.

Stankovićeva je upalila lajv na Instagramu gde je govorila o tome kako nije uhapšena.

- Nisam uhapšena, evo me kod mame u Švajcarskoj, nisam na spisku uhapšenih u velikoj akciji. Za vreme akcije bila sam na aerodromu, dečko se smeje, šta da mi kaže. Od Šavije sam ranije uzimala haljine, kontaktirala me da nosim haljine i da je tagujem na Instagramu, ne zanima me ko se dovodi u vezu s tim još - poručila je Sanja.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

Bonus video:

00:43 JEDVA SAM STIGLA DO BOLNICE, PALA SAM U NESVEST! Sanja Stanković završila na INFUZIJI, otkrila šta joj se desilo!