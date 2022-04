BILA U VEZI SA ŽENOM, PRIČALO SE DA JE U KATALOGU, MENJALA IZGLED: Sanja Stanković pala zbog PROSTITUCIJE, a ovako se proslavila?

Nekadašnja učesnica "Zadruge", Sanja Stanković, kako prenose domaći mediji navodno je "pala" u velikoj akciji policije u Beogradu, zbog bavljenja prostitucijom.

Prvo pojavljivanje u javnosti Sanje Stanković bilo je u jednoj emisiji na Pinku, gde je izgledala potpuno drugačije nego danas.

Kasnije je ušla u rijaliti "Zadruga", gde je bila u prvoj javnoj gej vezi na ovim prostorima sa Jovanom Tomić Matorom.

Tokom učešća u nekoliko sezona "Zadruge", Sanja je često optuživana da se nalazi u raznim katalozima različitih makroa.

Svojevremeno je Sanja dovođena u vezu sa makroom Mihajlom Maksimovićem, a u medijima se provlačilo da mu je ona miljenica. Maksimović i Stankovićeva nisu potvrdili ove navode.

Tokom godina provedenih u rijalitiju, rijaliti učesnici navodili su da je Stankovićkina cena od 400 do 1000 evra.

- Mina je meni skoro rekla da je pustim i da zna šta radi, kako će mi proslediti katalog gde se Sanja je*e za 400 evra! - otkrio je Đedović u prošloj sezoni Zadruge.

Nedavno se pisalo da ima dečka, i da je pazarila stan na Vračaru!

Sanji Stanković gubi se svaki trag otkako je pre nekoliko dana došla na snimanje emisije "Magazin in", koja se emituje na Pinku, a telefon je od tada isključen.

Sada, prema pisanju medija, Stankovićeva je pala zbog prostitucije u velikoj akciji policije u Beogradu.

Sanja je rođena 1993. godine u Boru, a predstavljala se kao foto-model i pevačica. U više navrata pričala je da je bisekualno orijentisana, a već deset godina živi u srpskoj prestonici. Njeno učešće u "Zadruzi" obeležila je gej veza sa Jovanom Tomić Matorom kada su skrenule pažnju javnosti na sebe. To je prva gej rijaliti veza na našim prostorima. Sa Matorom je bila u vezi dve i po godine, a potom su raskinule i nakon prekida nisu ostale u dobrim odnosima. U rijalitiju je priznala da su odnosi u njenoj porodici katastrofa i to kolenima unazad. Sanja je rekla da je njen otac nju samo "napravio", kako je istakla, i otišao. Ostavio je nju i majku same. Sanjina majka Branka se 2014. godine ponovo udala. Od tada živi sa novim suprugom. Sanja je rekla da je njen očuh za nju uradio mnogo više nego otac. Sanin otac je u medijima tvrdio suprotno, a kada je ona ušla u rijaliti čak se govorilo o tome da će i on ući. Sanja je u rijalitiju imala kratku vezu i sa Anđelom Rankovićem.

Sanja je rekla da će 15. avgust 2019. godine slaviti kao svoj drugi rođendan jer je tada samim čudom ostala živa i preživela saobraćajku. Naime, Sanja je bila sama u svom automobilu i izgubila je kontrolu nad vozilom. Prevrtala se, a na svu sreću tada nije naišao automobil iz suprotnog pravca. Sanja je rekla da je to za nju bila velika trauma jer se svega seća.