PRVA NISAM, A POSLEDNJA MOŽDA JESAM Sanja OTKRILA kako se oseća nakon VRELE AKCIJE sa Carem, pa spustila Dalilu za sve pare! VIDEO

Sanja Grujić ustala je za crnim stolom i progovorila o intimnom odnosu sa Filipom Carem.

- Ako vam Dalila nije bitna, zašto je onda ogovarate?

- Ja sam rekao Drvetu da nema potrebe da pričam sa Dalilom da bih dobio nagradu. Da nekom dam lažnu nadu, ne pada mi na pamet. Ja mislim da nismo ništa loše rekli - rekao je Car.

- Nismo je pljuvali. Mislim da sam je dovoljno komentarisala. Imamo pametnija posla - rekla je Sanja Grujić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sledeće pitanje za Sanju : Napokon se našao neko ko te hoće, koliko si srećna sada?

- Od 1 do 10 - 10. Nemam osećaj da me niko neće. Ja sam njega zvala juče, nije on mene. Ja sam na početku rekla da bih jedno sa Filipom i Janjušem imala nešto - rekla je Sanja.

- Kako te nije sramota da svaki put isto ponavaljaš - rekla je Dalila.

- Prva nisam a poslednja možda jesam - rekla je Sanja.

- Pade i ti za finale, nije ti bilo baš lako da odvučeš Filipa u krevet - glasilo je pitanje.

- Nisam ja pala, ja sam se vinula. Meni je baš bilo lepo, ne kajem se i jedva čekam da ponovimo. Sinoć mi je bila najbolja žurka do sada, osam meseci sam bila smorena, sinoć sam se prvi put opustila. Nije bilo intimnih odnosa, to mi je pokazivao poluge jer se on bavi borilačkim veštinama - govorila je Sanja.

- Oni njoj govore sinoć 'šta će ti reći Dalila', nju baš briga - dodao je voditelj.

- Ma šta me briga šta kaže udata žena, ja sam slobodna devojka - izjavila je Sanja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Filipe, da li je bilo teško Sanji da te uvuče u krevet? - pitao je voditelj.

- Bilo je spontano, malo smo se šalili, ljubili. Se*sa nije bilo, malo smo se zezali jer nas je Sandi gledao kao kobac, pa smo simulirali odnose. Ja sma odavno rekao da je ona jedina sa kojom ću se družiti napolju i da mi je jako draga i gotivna... - rekao je Car.

- On i da je imao se*s, nikada ne bi priznao! Videli smo i u prethodnim sezonama do samog kraja ništa nije priznao, tako da sam ubeđena i da je bilo toga - dodala je Matora.

- Pazi šta želiš, možda ti se ostvari! Sinoć ti se desilo sve ono što si meni želelas, sad ti je jasno kako to izgleda - brecala se Anđela Dalili, dok je ona karikirala i simulirala plakanje.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)