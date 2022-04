BOG DA MI SE JAVI NE MOGU DA UBIJEM EMOCIJE PREMA MIMI! Gruja na stubu SRAMA zbog izjave nakon poziva sa ženom i ćerkama!

U toku "Igra istine" , Nenad Aleksić Ša postavio je pitanjesvom cimeru Nikoli Grujiću Gruji:

- Video sam da te razorio poziv, video si suprugu i ćerke, da li ćeš ostati sa Mimom u odnosu ili ćeš pokušati da ispraviš neke stvari - pitao je reper.

foto: Printscreen/Pink

- Dosta mi znači ovaj poziv, mnogo mi znači. Gledaću da budem srećan zbog ćerkica. Staraija ćerka je svesna za sve, rekla mi je da jedva čeka da me vidi, da joj nedostajem. Mlađa ćerkica me je dozivala tata, tata. Mislio sam da je izgubili taj osećaj i da me zaboravi, ali sam video da nije i te kako i želi da me poljubi i vidi. Rekla mi da je osvojila prvo mesto u vrtiću i kada je nešto htela da kaže sklonila se sa kamere htela je da zaplače Ljilja joj rekla da se vrati i da mi kaže, i ona mi kaže da nastavim da pišem pesme i ne radim ono što ne valja - pričao je Gruja.

- Kakva je Ljilja gospođetina - dobacila je MC Aleks.

- Jeste, ona je čovek i razumna žena.

- Ne mogu da verujem da je kažeš da je gospođetina i prevariš je sa Mimas - čudio se Miki.

- Ona je i te kako čovek i džek, ja sam osetim emocije prema Mimi, uradio sam to i stojim iza toga. Najgori postupak, a ona je dokazala kakva je, ja sam to pričao, ona meni nikada neće zabraniti da vidim decu - nastavio je Gruja.

- Ti ako njih voliš, ti više nećeš ulaziti u odnos sa Mimom - dobacio je Fran.

- Što se tiče nas, ja sam ostajao u odnosu sa Mimom, sada kada mi je rekao neko koga volim najviše na svetu, ja imam emociju prema njoj, ali mislim da je suludo da se i dalje ljubimo, posle ovoga što je meni moja ćerka rekla. Smatram da treba da budemo tu jedno za drugo. Ako je sa njene strane ljubav, onda joj neće biti problem da to uradi. Bog da mi se javi ne mogu da ubijem emociju prema Mimi - doneo je Gruja odluku.

- Šta si hteo da kažeš, reči tvoje ćerke su reči tvoje porodice - drala se Anđela.

- Ovde nije bila rečenica tvog deteta nego i suza. Da li si nekada pomislio kako su detetu to objasnili. Ja koliko krivim tebe, krivim i Mimu koja tako ćuti - ubacio se Karić.

- Ti si rekao da, ako je prava ljubav tebe i Mime da će ona tebe da čeka - dobacio je Car.

- Moje emocije niko ne može da promeni. Ja svoju decu volim najviše na svetu. Njena reč je najveća, zbog toga, ja više neću da budem u istom krevetu sa Mimom, ne želim da se ljubim sa njom i budem intiman. Ja ne mogu prema nekome ko kaže meni da me voli, ko kaže da to pokazuje i da se menja, ja ne mogu onda njoj nogu u du*e - pričao je Gruja.

- Žena je dozvolila deci da te vide, rekla da je "recite taji", to mnogo govori. Dete je imalo emotivni momenat, plakalo je ,ko zna kakva je atmosfera u kući, deca su doživela neke scene samo je pitanje da li si ti to stavio na tacnu i shvatio... Pitanje je šta i kako, ti nisi dovoljno pametan - pričao je Marko Đedović.

- Ne želim više odnos sa Mimom u kakav smo bili - rekao je Gruja.

Kurir.rs/IB.

