IŠAO SAM KOD ČOVEKA DA MI SKINE MAGIJU, IZLEČIO SAM SE OD SILIKONSKIH ŽENA: Janjuš tvrdi da je bio omađijan, progovorio o porodici

Bivši rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš pobegao je iz "Zadruge 5", a o razlozima koji su do takve odluke doveli dugo se sprekulisalo.

Nakon što je sabrao utiske bivši košarkaš priznao je da je to učinio zbog ćerke Krune koja ga je zajedno sa Enom sačekala po izlasku iz rijalitija.

- Kad je bilo glasanje, izlazili smo svi da glasamo i onda sam ja pokušao da se ćujem sa ćerkom kao što bi svaka normalna osoba pokušala. Taj razgovor je trajao tri sekunde, ja sam želeo da dođu da ih vidim tu gde je trebalo da glasam. Tu je bilo nekih problema, javili su produkciji šta sam uradio, ali smo to ispeglali i tebalo je da se vratim ali sam odustao. Po izlasku me je sačekala ćerkica, a i Ena je bila tu - rekao je Janjuš u emisiji "Red zone" i priznao zbog čega se najviše kaje.

- Kajem se zbog svega. Svaki dan sam pričao o tome da me je sve stiglo ove godine. Najviše se kajem što sam toliko vremena proveo bez Krune. Druga stvar zbog koje se kajem je što sam javno prevario svoju suprugu - dodaje on.

foto: Printscreen/Instagram

Janjuš je priznao i da je pre "Zadruge 5" išao kod vračare da mu skine magiju i učini da više ne gleda devojke koje su se podvrgle estetskim korekcijama.

- I dan danas verujem da me je neko zamađijao, bio sam kod nekog čoveka pa mi je skidao sve to. Otkad mi je skinuo te magije neke više ni sa jednom devojkom koja ima silikone nisam bio. To je bilo tamo negde kod Subotice, išao sam pred početak "Zadruge 5". Pomogao mi je oko toga i sada kad mi neko spomene silikone nije mi dobro - zaključio je bivši zadrugar u emisiji.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.