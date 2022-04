ŽENA ME JE VRATILA U KUĆU, ALI NEMAMO ODNOSE OTKAKO SAM JE PREVARIO! Janjuš progovorio o ŽIVOTU posle Zadruge, otkrio sve detalje!

Bivši zadrugar Marko Janjušević Janjuš, nakon što je diskvalifikovan iz "Zadruge 5", vratio se u porodičnu kuću kod supruge Ene i ćerke Krune, s kojima sada provodi vreme.

Naime, Janjuš je otkrio da ga je majka njegovog deteta vratila u kuću, ali ne i u bračni krevet.

- Živim kod Ene, može se reći da živimo zajedno. Ena i ja funkcionišemo zaista nikad bolje, ali ne spavamo u istom krevetu, ja spavam s Krunom, to je njena želja, nisam dugo bio tu. Nismo bili intimni otkako sam je prevario. Iskreno, ne mogu da verujem da je ona mene primila nazad u kuću. Ona nikad ništa loše nije rekla o meni, nikad se nije mešala ni u šta. Ona je najbolja majka i žena - rekao je Marko, pa dodao da je Ena jedna od retkih žena koja nikad nije komentarisala rijaliti niti rekla ružnu reč o njemu.

Filip je sa Majom pravio moje greške

Diskvalifikovani zadrugar osvrnuo se na bivšeg cimera Filipa Cara, s kojim je delio slična iskustva u odnosu s Majom Marinković, pa otkrio da je Filip mogao neke stvari drugačije da uradi jer je gledao Janjušev primer.

- Najmučnije scene koje sam gledao u rijalitiju su svakako one vezane za Filipa Cara jer sam bio u takvim situacijama, pa sam saosećao s njim. Ne dao bog nikom. On je bio mnogo svesniji nego ja, mogao je drugačije sve da uradi. Video je na mom primeru kako to ide, kako to funkcioniše, dakle, sam je kriv, svestan je svega, ja se nadam jer ja krivim sebe.

- Mi smo sad u odličnim odnosima, nema nikakve tenzije, šta je bilo, bilo je. Ja bih voleo da se ništa od ovoga nije desilo, iskreno, sad iz ovog ugla kad se sve to desilo, šta sad može da bude, ne znam, treba vremena svakako da vidim šta i kako. Kajem se iskreno, pogotovo što se to desilo tako javno, na televiziji - priznaje Janjuš i ističe da mu je u celoj priči najbitnija ćerka, te da zbog nje više ne želi da se vraća u rijaliti.

Dopisujem se sa Sandrom Čaprić

Marko Janjušević Janjuš otkrio je da ga ne interesuju ljudi iz rijalitija, ali i da se dopisivao nakon izlaska s bivšom cimerkom i pevačicom Sandrom Čaprić.

- Nisam se video ni sa kim iz rijalitija nakon izlaska. Sa Sandrom Čaprić sam se dopisivao. Ona nije loša devojka, ali vidim da je umislila neke stvari, vidim da kači na instastorije neke pesme, ne mogu to da podnesem, ja sam shvatio da me ne interesuju ljudi iz rijalitija.

- Kruna sve zna, svesna je svega, njoj je samo bitno da sam ja sad tu uz nju i mnogo je srećna zbog svega. Svaki dan smo zajedno, po ceo dan, niko drugi mi ne treba niti me šta interesuje. Ničeg nisam bio željan, samo nje, sad sam tu i to je to. Svaki put kad bih rekao: "Ne ulazim u sledeći rijaliti", desi se da uđem, sad neću da govorim ništa, pa šta bude. Umoran sam, ali Kruna nema cenu, žao mi je što sam propustio vreme s njom, nema tih para više, iskreno. Vodim Krunu u Prijepolje za Vaskrs, a Ena ide s prijateljima na odmor, tako da ćemo biti odvojeni za praznike.

Iako su se mnogi nadali drugačijem odnosu Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, u "Zadruzi 5" je definitivno stavljena tačka, kako na njihov odnos tako i na sukob s Majinin ocem Takijem, tvrdi Janjuš:

- Odavno se više ne komentarišemo Taki i ja, to je sve iza nas, nemam protiv njega ništa, sve se završilo, kad bismo se sreli na ulici, bilo bi sve okej jer smo zakopali ratnu sekiru.

Marko kaže da je zbog njegovog primerenog ponašanja u rijalitiju ovog puta cela porodica ponosno stala iza njega.

- Već me guši ta popularnost, želim mir, ali ko god mi priđe gledam da ispoštujem, slikam se i kad mi nije do toga, iskreno, kad sam smoren. U Prijepolju me svi gotive, u Beogradu me takođe vole, drago mi je zbog toga. Braća i porodica su ovaj put ponosni na mene. Žao im je što sam izašao jer sam bio dobar. Sad su svi redom bili ponosni na mene, niko mi nije rekao nijednu ružnu reč. Šta je bilo, bilo je, neće niko na to da se vraća, zato i žalim donekle što nisam ostao još ovih mesec i po dana, pa da to zapečatim. Sam sam kriv, niko drugi, samo ja - zaključuje Janjuš.

