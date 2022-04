DALILA I CAR NA KORAK DO POMIRENJA Filip zgrabio Dragojevićku, PAO ZAGRLJAJ u njegovom krevetu, evo da li ona želi da bude sa njim

Dalila Dragojević i Filip Car nakon sinoćne "Igra istine" počeli su da razgovaraju, a to je trajalo do jutarnjih časova. Iako su prespavali veći deo dana, u odvojenim krevetima, čim su se probudili došlo je do kontakta.

Naime, Dalila je prošla pored Cara, a on ju je uhvatio na za ruku i povukao prema sebe.

Legli su na njegov krevet i počeli da se grle, a da li će doći do pomirenja, ostaje da vidimo.

Dalila Dragojević i Jovana Tomić Maotra razgovarale su za crnim stolom o situaciji koja se desila sa Filipom Carem i njenom odnosu sa Anđelom Rankovićem.

- Moje mišljenje je da nisi ravnodušna prema Caru. Nisi iskrena, voliš ga. Uvek nađem opravdanje za tebe, ali počinjem da mislim da sam ti ja tu i da ću da te branim - rekla je Matora.

- Ti mene odavno ne podržavaš. Ja znam da kad on meni priđe da ne mogu da se oduprem tim stvarima, svesna si kakav je on i radi na strast i emocije. Isto sam svesna da taj odnos meni ne treba i da ja sebe više ne vidim pored njega. Teško mi je, zaplačem jer nije uspelo nešto u šta sam vervoala. Žao mi je što sam prelazila preko stvvari, rekla sam da ne vidim više da legnem sa njim i budem intimna. Zagrlio me je, poljubio, ali to nije to više - pričala je Dalila.

- Ne msilim da odustanem od tebe, ali preča sam sama sebi i Aleks. Danas kad sam čula ono, ne može niko da me ubedi. Moje mišljenje je da sve što si pričala želiš da bude tako u teroiji, ali u praksi nije. Ne znaš šta ćeš sama sa sobom, pogubljena si i pokazuješ da voliš Filipa - dodlaa je Matora,

- On meni sve uradi da se osećam ovako. On vidi da sam srećna i ispunjena. ja sebi ne želim, nije da neću, ne želim da se meni to više dešava. Želim da idem drugim putem, koliko god da mi bude teško. Ja njega volim zbog stvari koje smo prošli, ali mi nije stlao da prelazim i budemo u vezi - objašnjavla je Dalila.

