OBRUKAO JE PORODICU! Oglasio se Nenadov rođak nakon vesti da je Miljana TRUDNA, osuo paljbu po Kulićkama: KAKVA MAJKA, TAKVA ĆERKA

Kao bomba odjeknula je vest da je Miljana Kulić trudna sa Nenadom Macanovićem Bebicom, mnogi su ostali bez teksta s obzirom na njenu prošlost i odnos sa Lazarom Čolićem Zolom, koji je takođe učesnik Zadruge zajedno sa njih dvoje.

Ovim povodom, oglasio se Nenadov rođak za Pink.rs koji je prokomentarisao sva aktuelna dešavanja između njegovog rođaka i Miljane. Kada je reč o trudnoći, ostao je šokiran, pa je rekao:

foto: Profimedia, Printscreen/ Pink

- Video sam to jutros. Nemam komentara. To je dno dna! Ne mogu sve žene da stavim u isti koš, ali je ono dno dna! Ma koja ljubav? Ako je ono ljubav, ne znam šta je ljubav. Verujte, njena majka i Miljana su njega tako namestili da bi se ona udomila. Obrukao je majku, oca i dve sestre, a za mene i nas, zgadio mi se. Niko nije bio za razvod, osim njega. On je autobuse prokockao. On je uzajmio 100.000 evra koje njegov otac vratio. Pa kakva si ti majka da dođeš u Zadrugu i ostaviš dete, da bi se svađala i ostalo,d a bi sada bila uspešna baba? Ništa ona nije bolja od Miljane, a ni Miljane od nje. Kakva majka, takva i ćerka...Laže da je kupio taj stan na Altini, laže sve! - rekao je rođak.

Što se tiče njihovih svađa, Macanovićev rođak je dodao:

- Više me je i sramota i gledati, to je jedino što mogu da kažem. Da je došao sam, ne bi bio komentarisan u lošem kontekstu, ali pošto je ušao sa dro*om i krmačom. Čovek sa 32 godine, dvoje dece ima, da je njemu preče da ostane 3 dana sa dro*om, ne mogu da shvatim kakav je on čovek? Od onakve porodice, oca i majke, da dođe da slavi Vaskrs u Zadruzi, ne znam...On je obrukao oca, majku, predstavljao se lažno. Ima očevo bogatstvo, jer mu je otac radio 20 godina u Rusiji. Otac mu je pao sa merdevina, pa ga nije gurao u kolicima, gura nju!...Ono što ga je šamarala, ja ne bih mogao sebi da dozvolim da me neko šamara! Ne mogu da verujem - naveo je rođak.

Kada je reč o emocijama Nenada prema Mini Vrbaški, o kojima se pričalo za crnim stolom, njegov rođak imao je da kaže:

- Rešićka je jedna kulturna i precizna osoba...Ma kakva Mina Vrbaški, neće ni da ga pogleda - zaključio je rođak i otkrio da li bi došao kod njih na svadbu:

- Ne bi od sramote došao na tu svadbu - naveo je rođak.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:29 Miljana ponovo stala na binu: Ludnica na nastupu, Hrvati pali u trans