MILJANINI MUŠKARCI OČI U OČI! ZOLA SE SUOČIO SA BEBICOM: Ponašaš se kao psihopata i blamiraš! Pusti je, ona voli mene (VIDEO)

Lazar Čolić Zola pokušavao je da objasni Nenadu Macanovuiću Bebici da ga Miljana Kulić ne voli i da treba da je pusti da diše.

Međutim, on to nije mogao da razume.

- Ti juriš za njom i ponašaš se kao psihopata. Blamiraš ljude, kako ćeš ih pogledati u oči. Da postoji mogućnot da si ti u pravu, ako je tako onda je pusti. Ako ona mene voli, onda će biti spremna na neke promene koje će da uradi. Ona je znala sto puta da zaplače jer ne zna šta će sa tobom, u takvoj je poziciji - rekao je Zola.

- Ja je pitam što plačeš, ona me steže. Nemam razloga da lažem. Krenula je da me steže i da me pusti, ja ću da poginem za nju. Neka ja budem najgori, ja ću za nju da poginem - rekao je Bebica.

- Pusti je onda da vidimo. Ti nisi normalan. što to radiš od sebe, ona će da pokaže neke stvari - rekao je Zola.

- Ja joj kažem samo da ne laže - rekao je Bbeica.

