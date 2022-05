MENSUR ĆE DA POKLEKNE I NA KRAJU ĆE BITI SA MINOM: Ajdarpašićev najbolji drug dao svoj sud, a zbog ovog sa Milicom ne može da USPE

Rijaliti učesnik Mensur Ajdarpašić već neko vreme sedi na dve stolice.

On nikako ne može da se odluči da li mu je trenutno bolje sa Milicom Veselinović ili je potrebno da se vrati Mini Vrbaški, koja je njegova bivša ljubav.

- Mensuru su se vratile emocije prema Mini, ali je njegov ego jači od bilo kakve ljubavi. Kad god raskine sa nekom devojkom, on se njoj više ne vraća. Svestan je da je Veselinovićem odnos na klimavim nogama i da neće dugo potrajati. Dodatni pritisak mu stvara to što nije siguran koliko ga njegova i njena porodica podržava u svemu tome - govori za Mensurov dobar drug i napominje da će do kraja "Zadruge" najverovatnije doći do obrta.

foto: Printscreen/Pink TV, Damir Dervišagić

- Siguran sam da će Mensur na kraju biti sa Minom. Sada deluje kao neko ko je čvrsto odlučio da vreme provodi sa Milicom, ali poznavajući njega, brzo će da poklekne. Nažalost ne može da kontroliše svoj ego, emocije i napade besa - ističe on.

- On uvek u prvi mah deluje kao neko ko je grublji, ali kada se zagrebe ispod povrišne i te kako se vidi njegova ranjivost. On je i nama drugovima pričao da ne može da preboli Minu, iako je to pokušavao. Videćemo kakva nas ljubavna situacija očekuje - zaključuje Ajdarpašićev drug.

foto: Printscreen/Premijera

