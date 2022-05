CAR UŽIVO U EMISIJI PITAO DEJANA DA LI SE DALILA BAVI PROSTITUCIJOM! Dragojević šokirao odgovorom, udario nikad jače na bivšu ženu

U toku radio "Amnezija" koju vode Nenad Aleksić Ša i Filip Car, Dejan Dragojević ogolio je dušu o svim stvarima koje je rekao za Dalilu Dragojević.

- Svašta se desilo. Dalila i ti ste izbegavali da ulazite u rasprave i ništa da se završi sa teškim rečima. Da li je moralo da dođe do svega toga - upitao je Ša.

- Moralo je. Kada me neko čačne, ja vraćam duplo. Ja ću ostaviti prostor da se sluti sve i svašta. Nemam potrebe da pravdam niti da govorim bilo šta - izjavio je Dejan.

foto: Printscreen

- Što se tiče pšorodice i što se tiče nje, ti si rekao da je radila neke stvari i da je prostitutka? - upitao je Car.

- Ja to nisam rekao, rekao sam da je postojao određeni period, ali nisam to rekao. Kod mene ne postoji pogrešan trenutak. Za mene je uvek pravi trenutak. Kada me neko čačne, ja vratim. Ja onda odgovorim još gore i ne ostajem dužan. Ja ne žalim ni za čim. Ne dozvoljam sebi da prvog dirnem tamo gde ne treba. Jedino sam Caru prvom psovao mjaku. Kad god mi aludira na bilo šta, ja sam u tom domenu i vraćao - rekao je Dejan.

- Aludirao si na to da se bavi vradžbinama? - otpočeo je Ša.

- Ja sam čuo za te narukvice, ali neću da se izjasnim. Uvek ću zbog sebe da stavim granicu, i uvek doziram na kašiku i upakujem. Sve što sam govorio sam upakovao - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Mogu li ja da pitam, mene živo zanima da li je istina sve što si rekao? - pitao je Đedović.

- Sve što sam rekao je istina. A kako sam se izražavao, ona kako meni kaže, ja vratim. Nisam ispravljao ljude kako su shvatili, ne demantujem ništa - govorio je Dejan.

- Ja moram da pitam, meni je tek sad zanimljivo. Da li je istina da je Dalila monstrum koji je strpao strica u zatvor, ne priča sa braćom, ne ide kod majke kući, promiskuitetna, loša, a ti si to skapirao sve pre "Zadruge 3"? - pitao je Marko.

foto: Printscreen

- Određene stvari pre "Zadruge 3", ostale sada. A ti razmišljaj o tome šta sam rekao, utisak si stekao sam, ja ti ga potvrditi neću - govorio je Dragojević.

- I nju bih pitao ista pitanja, da li si ti stvarno takav odron i zašto ste opstajali toliko. Isto pitanje za oboje, zašto ste trpeli takve stvari? Ja verujem i tebi i njoj. Ovde se radi o dvoje ljudi koji se najbolje znaju, zato sam ja rekao da pusti Filipa da se svađate, jer se najbolje znate. Pitanje je, šta si ti tražio sa takvom osobom i šta je ona tražila sa takvom osobom - nastavio je Đedović.

- Od početka do skoro su bile situacije gde nisam pričao, pravdao itd. Nisam se pravdao, nije me interesovalo. Međutim, ljudi spolja su počeli da me vređaju, drugi put se neko sili nada mnom bespotrebno. Ne može, ne dam. Što bih puštao da pričaju da sam neradnik, kad nisam, što da mi pominju porodicu, a da ne uzvratim? Ja sam ćutao, proveli smo neki period zajedno... Ja ne volim kad neko krene tako sa lažnim samopouzdanjem, dobacuje mi da sam u njenom šortsu, papučama... Kao kad je krenula sa Filipom - odgovorio je Dejan.

- Ona je meni rekla da si ti to sad ispričao zbog Anđela - dodao je Marko.

- Ja nemam veze sa momkom - pričao je Dragojević.

- Da li ti je žao što si sebi napravio neke sumnje, ti ćeš sa tim ljudima da se sretneš kad izađeš? - pitao je Car.

- Mene to ništa ne interesuje, neću da se petljam u to, niti da ostvarujem neki kontakt - dodao je Dejan.

- Kad si rekao da su proklete pare koje hoće da da za neki časan čin njenog oca, da li si time rekao da ona pravi sve ovo zbog rijalitija ili je takva po prirodi? Rijaliti ili priroda? - pitao je Đedović.

- To je njena priroda, ali ne mogu da se izjasnim, ne znam šta bih ti rekao. To sam napomenuo kad je krenula da priča da smo Mensur i ja braća, da se izjasnim. Ja se ne plašim ničega. Ja znam na šta će da idu u nedostatku argumenata - istakao je Dragojević.

foto: Printscreen

- Da li je Dalila prostitituka? - pitao je Đedović.

- Ne, ali na osnovu onoga što ovde radi i kako zarađuje pare, da - dodao je Dejan.

- I Dejan je rekao: "Znaš kako si zarađivala" - dodao je Car.

- I da je postala poznata tako što je došla da raskrinka Macu Diskreciju, razumeš, mnoge stvari ostaju otvorene i na zaključak nama i ostalo. Razumete gde je sva ta konekcija, velika šuma - govorio je Marko.

- Ja sam za to rekao kad je htela da ubaci Aleksandri crv sumnje da ja nemam ništa itd. Ja sam je pitao čime se ona bavila, kako je zarađivala, nije milijarderka. Kad hoće da čačne, a ja imam da kažem svašta - rekao je Dejan.

Kurir.rs/I.B.

