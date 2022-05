DEJAN RADI SVE DA ZAVRŠIM U DEPRESIJI! Dalila skočila na bivšeg muža, on joj pomenuo POZNATOG muškarca koji ga je na sve UPOZORIO!

Dalila i Dejan Dragojević nastavili su svađu za Crnim stolom, pa i da iznose detalje iz prošlosti.

Tokom pitanja gledalaca Dejan je dobio jedno vezano za bivšu ženu.

- Rekao si da su Daliline pare proklete. Da li si to rekao jer te je prevarila ili zato što je otkrila da si promenio veru? - glasilo je pitanje.

- Nisam ja rekla da je on promenio veru! - viknula je Dalila.

- Rekla si za pranje nogu i ruku - zaurlala je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Niti se ja plašim bilo koga ili bilo čega! Sve što sam rkeao stojim iza toga... Ja mogu da potvrdim sve, mogu da malo odugovlačim, mogu da biram trenutak kada ću šta da kažem, uostalom postoji i emisija Narod pita. Mogu ja odmah da zveknem po nogama, pa da bude haos. Mada zveknuo je nju život dovoljno... Ona je spominjala da sam ja promenio veru i spominjala je porodicu, pa sam ja uzvratio sa tom pričom o 'halal' parama i da su njene proklete i da neće da moći da ispuni ocu ono što mu je obećala - govorio je Dejan.

- On je govorio da ću ja završiti u depresiji! On i radi na tome, sve ovo priča da bi mene uništio. Želi da mi napravi probleme, da ostanem sama, na svoj psihopatskim načinom... On odlično zna kako se ja ponašam nakon rijalitija, zato to sada i govori. Padnem u depresiju, ne znam gde sam, ne izlazim iz kuće, ne mogu da vozim... - nastavila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sve bi bilo ovo okej da sam ja nju prevario ili ostavio. Ona je inicirala sve rasprave i sve probleme - dodao je Dejan.

- On je u sve sumnjao, ali ovde kada je došao sve je postalo realno! - dobacio je Mića.

- Kada sam ovde došao, sve je postalo istina! Rapsravljao sam se sa jednim momkom koji je javna ličnost, tvrdio je neke stvari ja sam se svađao, na kraju je ispao za sve u pravu! - rekao je Dragojević.

Kurir.rs/K.Đ.

