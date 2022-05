ZOLA SE IGRA SA MILJANOM, SVE ĆU ZNATI KADA IZAĐEM NAPOLJE! Bebica otvorio dušu, a evo šta kaže o POTENCIJALNOJ vezi sa Zonjićevom

Nakon Anđele Đuričić, u Rajski vrt je stigao Nenad Macanović Bebica, a Drvo mudrosti ga je upitalo šta misli o vezi Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole.

- To će trajati do kraja rijalitija, ja mislim da se on igra sa Miljanom. Vidim to po nekim njegovim odgovorima, situacijama. Ništa neću znati dok ne izađem odavde. Sve najviše zavisi od Miljane i da li ću ja moći da pređem preko nekih stvari. Zoli odgovara ovakva situacija sa Miljanom, ne znam ni sam više ništa, videćemo - ispričao je Bebica.

- Kakav je tvoj odnos sa Marijanom? - pitalo je Drvo.

- Super, ne pričamo o Miljani i dešavanjima ovde, pričamo o putovanjima, provodimo vreme i tako... Tu je non-stop sa mnom. Brže mi prolazi vreme, ali se ne bih upuštao u vezu zbog osećanja prema Miljani. Ne bih nekome davao lažnu nadu, da je povredim posle toga. Ne razmišljam u tom pravcu uopšte. Družimo se, lepo je meni, lepo njoj. Dalila, Marijana i ja smo "Otpisani".

