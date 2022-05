TREBALO JE DA SE VENČAMO, A ONDA SE DESIO ZOLA! Miljana frapirala sve ljubavnim trouglom: Nije mi žao Bebice, on je PSIHOPATA

Miljana Kulić, Nenad Macanović Bebica i Lazar Čolić Zola progovorio su o svom turbulentnom odnosu u "Zadruzi".

- Bio je plan da se Bebica i ja venčamo, ali dogodio se Zola - počela je Miljana.

- Slučajno sam se pojavio, Veliki Šef me bacio iz helikoptera. Dugo smo bili zajedno, krneuli opet da se družimo i cirkus kolorado. Ježim se kad je pogledam. Nije mi dobro, ima nešto u sebi, ne znam šta se dešava - kaže Zola.

- On drži do sebe, ne znam šta se dešava, sad kao neže da uđe u vezu. Napolju mi se svideo Bebica, ali to je bilo napolju, unutra je unutra. Očekivala sam Darka Lazića kao specijalnog gosta, ali ništa od tebe - kaže Miljana.

- Kad sam ugledala Zolu vratile su mi se sve stare emocije. Nije mi žao Bebice, žao mi je sebe jer imam posla sa ozbiljnom psihopatom koja ne ceni ni svoju poropdicu s kojom sam imala problema. Ja sam ga ostavila pa kud koji mili moji - ističe Miljana.

- Patim, to se i vidi. Mi smo se upoznali u stanu kod zeta, spontano i ja sam se zaljubio. Miljana je više vršila pritisak na mene nego ja na nju - istakao je Bebica.

- Bilo nekad, bilo ne ponovilo se - dodala je Milajna.

