ZOLA SE SELI U NIŠ AKO SE MILJANA PROMENI! Čolić otkrio planove za njihovu vezu, Kulićeva spremna da poseti Bosu, zaklela se u OCA

Miljana Kulić bila je vidno razočarana što zadrugari nisu glasali za nju i Lazara Čolića Zolu da budu oni par za svadbu koja predstoji:

- Je l moguće da je tebi to u glavi sada? - upitao je Zola.

- Svi su dvolični i licemerni, niko nije glasao za nas - rekla je Miljana.

- Mene ništa ne interesuje, i nisi ti kriva za to. Mene to ne zanima - rekao je Zola.

- Čuješ da Car neće tebe ni za kuma - rekla je Miljana.

- Aman ženo ja ne slušam to. Meni je bitno šta ti kažeš, ako je ono sve istina što si noćas rekla ja sam spreman da živim sa tobom u Nišu, zaslužuješ da budem sa tobom - rekao je Zola.

- Ja tebe ni za šta nisam slagala i ti to znaš, ja za mog oca ginem - dodala je Miljana.

- Ako tako bude, ja se selim u Niš i svaki dan radim šta ti kažeš - dodao je Zola.

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola nastavili su da pričaju o svom statusu u pušionici, a on i dalje stoji pri ideji da će posle "Zadruge" ići u Niš. Miljana se nadovezala, te rekla da će posetiti Derventu sa njim.

- A od čega ćemo da živimo u Nišu? - pitala je Miljana.

- Posle Zadruge će to biti prvi poglavlje mog života. Otići ću samo da vidim kuću - dodao je Zola.

- Ići ću ja sa tobom - rekla je ona.

- Nećeš - govorio je Zola.

- Što, da me ne primi? Posle svega da me ne primi? Da vidim tog čuda da me ne primi - govorila je Kulićeva.

- Neće sigurno biti dobra situacija - rekao je Čolić.

- A ja ću da napravim kuću, poseban ulaz - dodala je Miljana.

- Ne, ako treba spavaću sa Marijom i Sinišom. Ti si Bog - pričao je Zola.

