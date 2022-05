ALEKS I DEJAN SU NA NIVOU STATIČKE GREŠKE, MILJANA UBACUJE NOVE ELEMENTE: Milićević bez dlake na jeziku o učesnicima Zadruge!

Modni fotograf i tvorac spotova na domaćoj javnoj sceni Dejan Milićevi razvezao je jezik o svim aktuelnostima iz ''Zadruge".

On je otkrio da neke od učesnika poznaje privatno, ali i da prati dešavanja.

- Mislim da se polako rađaju neki novi momenti u Zadruzi, to je dobro ispričana priča... Miljana, Bebica i Zola. Novi likovi će preuzeti taj neki tron aktuelnosti, jer ipak publika želi nešto drugo. Previše dugo se raspravljalo o tom triu - priča Dejan.

- Milica Veselinović definitivno novi rijaliti igrač koji se istakao, tek sada je krenula da puca iz oružja koje je čuvala očigledno do sada. Tačno je tempirala kada će ispaljivati te hice kako bi se do kraja održala i opstala do finala. Ona i Mensur neće opstati, Mensura poznajem... On je fin, vaspitan, kulturan dečko. Svakome želim nekoga pored sebe kao što je Mensur, jer ta iskrenost i to kako Mensur voli je za primer. On je zaljubljen u nju, ali kada bude stao na tle, izašao u život, tada će shvatiti - priča Dejan.

Prognozirao je i trudnoću Miljane Kulić o kojoj bruji region.

- Nema od toga ništa! To su njihove privatne stvari i bolne stvari. Miljana igra rijaliti i ubacuje nove elemente, kako bi održavali priču - dodaje Milićević.

Mnogo se spekuliše o Dejanovoj promeni vere, a Milićević to komentariše ovako.

- Mislim da je to sve dizanje rijaliti prašine. Ne treba da se priča o tome da li je promenio veru ili ne. Nije ni mesto ni vreme da mi sada, ili oni unutra o tome pričaju. Bitno je kakav si čovek, verovatno čovek ne želi da otkriva, da to ostane misterija, da ostane neotrkiveno ne bi li to bila još jedna stvar koja će da ga održava tamo. Moraš stalno da upumpavaš novi kiseonik kako bi se održao. Od njegove i Aleksandrine veze nema ništa, to je na nivou statističke greške - priča Dejan.

- Dalila ima šanse za visok plasman, ona je stari rijaliti igrač. Šta je ona meni sve izgovorila, a ja imam pravo i da je komentarišem i ignorišem, s obzirom šta mi je sasula u lice. Ja sam mnogo veći od nje, opraštam, ne zna šta čini. Car i ona glumataju, žive svoju indijsku seriju, valjaju se po imanju, uništavaju, nema ništa od toga to je šou i gluma - zaključio je Dejan Milićević.

