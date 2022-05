NIČEGA NISAM MOGAO DA SE SETIM, LEŽAO SAM U BOLNICI: Dejan Milićević otkrio strašno stanje u kom se nalazio, niko to nije znao

Dejan Milićević progovorio je o najtežem trenutku u svom životu.

Poznati modni fotograf i reditelj Dejan Milićević kaže da je pronašao način kako da održi psihofizičku energiju i ne dođe u situaciju zbog koje je pre tri i po godine završio u bolnici.

Naime, Milićević je poznat kao neko ko je mnoge pevače i pevačice proslavio njegovim spotovima.

On je sada u razgovoru za medije otkrio koliko dugo je bio u blokadi, kao i koliko mu je bilo teško u trenucima kada je mislio da će odustati.

- Želeo sam samo da se iz ove ludnice povučem zato što se prezagrejao kompjuter. Trebalo je doći do jednog restarta u životu i da se malo iskulira. Ne može stalno da se živi pun gas. To nagomilava energiju - rekao je Dejan na početku i dodao:

- To je trajalo 12 sati. Nisam ničega mogao da se setim. Kasnije sam ležao u bolnici da me ispitaju, ali sve je bilo u redu, to je bio kratkotrajni gubitak memorije - govori Dejan.

