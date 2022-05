UDAJEM SE ZA NJEGA, A NE PRIČAMO! Tužna Aleksandra ogolila dušu i priznala sve o odnosu sa Dejanom, evo šta je NAJVIŠE BOLI!

Aleksandra Nikolić ogolila je dušu pred Drvetom mudrosti u Zadruzi i govorila o odnosu sa Dejanom Dragojevića, kome će pred kamerama rijalitija izgovoriti sudbonosno "da".

- Kako si Aleksandra? - pitalo je Drvo.

foto: Printscreen/Pink

- Moram da ti kažem da si super, ali sam malo i umorna - odgovorila je.

- Da li si uzbuđena zbog sutrašnjeg dana? - nastavilo je Drvo.

- Malo jesam, ali generalno mi je situacija jako čudna. Treba da se udam za čoveka sa kojim sam do juče bila u super odnosima, a trenutno ne pričamo. Možda se sutra nešto promeni... - govorila je Nikolićeva.

- Šta da ti kažem... Sinoć, kada je bilo to devojačko veče, mislila sam da će doći kod nas na ostrvo i da ćemo se možda pomiriti... Bila sam raspoložena, čak sam se slikala i sa Dalilom, ali kasnije mi je palo sve... Nije došao, nije ni gledao u našem pravcu... Kasnije sam se sredila i otišla da spavam, ali nisam mogla da zaspim, razmišljala sam o svemu tome. Mnogo mi je krivo, imala sam želju da priđem ja njemu... Došlo mi je i da mu se izvinim opet, jesam bila katastrofalna, ponašanje mi je bilo grozno, ali nije dotle došlo da me ne pogleda... Kada je bio frizer, rekla sam mu da ima neki novi preliv, budila sam ga kao, čisto da mu priđem na neki način... Pitala sam ga da razgovaramo, ali on je bio bezvoljan i pitao me je da li uopšte ima poente da pričamo... - nastavila je Aleksandra.

foto: Printscreen/Pink

- Ne znam ni šta bih mu rekla, svesna sam da sam upropastila mnogo toga, ali mora da me razume... I on je prema meni katastrofalno grešio, ne znam... Mene sada da pitaš, ja bih se pomirila sa njim, ja ne mogu bez njega... Ali znam da u suštini od nas nema ništa... - govorila je Aleks.

- Misliš li da stvarno nema nade? - pitalo je Drvo.

foto: Printscreen/Pink

- Vidim ja da je njemu krivo na neki način, ali mi je jasno da se on više vodi mozgom nego srcem. Moguće da će biti korektan prema meni, ali da se neće miriti sa mnom posle svega... Znam da nas čeka taj medeni mesec, ali ne znam kako će to izgledati ako ne budemo razgovarali... Iskreno, nadam se da će naša priča promeniti nešto, razgovaraću sa njim oko sedam ili osam... Krivo mi je zbog svega, ali treba da me razme, nisam ni ja sva svoja...Uprskala sam - odgovorila je Nikolićeva.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)